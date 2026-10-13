शेफाली वर्मा की बल्ले-बल्ले! पहले भारत को जिताया गोल्ड, अब ICC ने दिया इनाम, दूसरी बार जीता खास अवॉर्ड

Shafali Verma ICC Player of the Month: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को ICC की ओर से बड़ा इनाम मिला है. शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है. शेफाली वर्मा ने एशिया कप और एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए ICC ने उन्हें यह अवॉर्ड दिया है.

यह दूसरी बार है जब शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता है. उन्हें पहली बार नवंबर 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जब उन्होंने भारत को ICC विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

अवॉर्ड जीतने पर क्या बोलीं शेफाली वर्मा?

ICC विमेंस प्लेयर ऑफ मंथ का अवॉर्ड जीतने के बाद शेफाली वर्मा का बयान भी आया है. उन्होंने कहा, ‘ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दोबारा जीतना मेरे लिए अविश्वसनीय सम्मान की बात है. एशिया कप और एशियाई खेलों में हमारी जीत में अपना योगदान देना बेहद संतोषजनक रहा और इस पुरस्कार को जीतने से वे जीतें और भी खास हो गई हैं.’ उन्होंने आगे कहा कि वह जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने जा रही व्हाइट बॉल सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हैं. शेफाली वर्मा ने आगे कहा कि वह अगले साल फरवरी में होने वाली ICC विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का भी बेसब्री से इंतजार है.

सितंबर 2026 में शेफाली का प्रदर्शन

शेफाली वर्मा ने पिछले महीने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने सितंबर में 7 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 72 की औसत और 184.61 के स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक आए. साथ ही उन्होंने 6 विकेट भी हासिल किए. शेफाली वर्मा ने यूएई में खेली गए महिला एशिया कप में 5 पारियों में सबसे ज्यादा 236 रन बनाए.

इसमें उन्होंने सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 64 रन और फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 68 रन बनाए. इसके बाद जापान में खेले गए एशियन गेम्स में 3 पारियों में 188 रन बनाए. इसमें जापान के खिलाफ 40 रनों की नाबाद पारी शामिल है. इसके अलावा सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 100 रनों की पारी और फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 48 रनों की पारी भी शामिल है.