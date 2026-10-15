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जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में नंबर-4 पर नए टेस्च के पक्ष में शेफाली वर्मा, बताई क्या होगी टीम इंडिया की रणनीति

शैफाली वर्मा ने जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में नंबर-4 पर नए खिलाड़ियों को मौका देने का समर्थन किया है। जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में टीम इस नंबर पर नए विकल्प आजमा रही है।

By: Satyam Sengar | Published: October 15, 2026 7:21:11 PM IST

भारत की विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा.
भारत की विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा.


भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान शैफाली वर्मा ने नंबर-4 पर अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका देने के फैसले का समर्थन किया है। जेमिमा रोड्रिग्स की गैरमौजूदगी में टीम इस नंबर पर नए विकल्प आजमा रही है। शैफाली का मानना है कि इस तरह के प्रयोग से टीम को अपनी बल्लेबाजी मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही, खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने और दबाव में खेलने का मौका भी मिलेगा।

जेमिमा भारतीय टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी का अहम हिस्सा हैं। उनकी गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट को बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने पड़े हैं। ऐसे में टीम दूसरे खिलाड़ियों को जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। शैफाली के मुताबिक, किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग विकल्प तैयार करना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर टीम के पास अच्छे खिलाड़ी मौजूद रहें।

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नंबर-4 पर नए खिलाड़ियों को क्यों मिल रहा है मौका?

क्रिकेट में नंबर-4 की जगह काफी अहम होती है। इस नंबर पर उतरने वाले बल्लेबाज को कई बार शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी संभालनी पड़ती है। वहीं, अच्छी शुरुआत मिलने पर तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए इस जगह पर ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है, जो मैच की स्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी कर सके। अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका देने से टीम को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा सकता है।

टीम इंडिया को आगे क्या फायदा होगा?

भारतीय टीम का लक्ष्य बल्लेबाजी में ज्यादा विकल्प तैयार करना है। इससे किसी खिलाड़ी के चोटिल होने या टीम से बाहर रहने पर परेशानी कम होगी। नए खिलाड़ियों को नंबर-4 पर खेलने का अनुभव मिलने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, टीम को अलग-अलग परिस्थितियों के लिए सही बल्लेबाजी संयोजन चुनने में मदद मिलेगी. शैफाली के समर्थन से साफ है कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल नए प्रयोग करने के लिए तैयार है। हालांकि, नंबर-4 पर कौन खेलेगा, इसका फैसला खिलाड़ियों के प्रदर्शन और टीम की जरूरत के आधार पर किया जा सकता है। भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि ये बदलाव आने वाले मुकाबलों में उसके काम आएं और बल्लेबाजी पहले से ज्यादा मजबूत बने।

Tags: shefali verma
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