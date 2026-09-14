Shafali Verma: एशिया कप में जीत के बाद ट्रॉफी नहीं लेने पर शेफाली वर्मा के पिता का बड़ा बयान, बेटी के खेल में बताई कमी

Shafali Verma Father: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हाल ही में समाप्त हुए महिला टी20 एशिया कप 2026 में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने नॉकआउट मैचों में लगातार बेहतरीन पारियां खेलकर भारत को 8वीं बार एशिया कप जिताने में अहम भूमिका निभाई. इस तरह हरियाणा के रोहतक की बेटी शेफाली वर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी से एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है.

महिला एशिया कप पर टीम इंडिया के कब्जे के बाद रोहतक में शेफाली के परिवार में खुशी का माहौल है. बेटी की शानदार उपलब्धि पर परिजनों को गर्व है. शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है.

ट्रॉफी न लेने का फैसला टीम का था- संजीव वर्मा

शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने कहा कि टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने बताया कि देर रात शेफाली से उनकी बातचीत भी हुई. संजीव वर्मा के मुताबिक, ट्रॉफी न लेने का फैसला टीम का था. उन्होंने कहा कि देश पहले है, ट्रॉफी बाद में.

उन्होंने बताया कि बेटी ने इस बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीतकर तोहफा देने का वादा किया था. शेफाली की शानदार बल्लेबाजी और टीम की जीत से परिवार बेहद खुश है. पिता ने कहा कि बेटी की मेहनत और उपलब्धि पर उन्हें गर्व है.

‘शेफाली के खेल में अभी भी कुछ कमियां’

रोहतक की बेटी ने अपनी प्रतिभा के दम पर देशभर में परिवार और शहर का नाम रोशन किया है. हालांकि, संजीव वर्मा का कहना है कि शेफाली के खेल में अभी भी कुछ कमियां हैं. उन्होंने कहा कि बेटी को अपने खेल में और सुधार करने की जरूरत है.

उनका मानना है कि शेफाली अभी अपने खेल के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है, जहां वह पहुंच सकती है. पिता की ये बातें बताती हैं कि परिवार बेटी की सफलता के साथ-साथ उसके बेहतर भविष्य पर भी ध्यान दे रहा है. पिता को उम्मीद है कि शेफाली आने वाले मुकाबलों में और बेहतर प्रदर्शन करेगी.