गौतम गंभीर से खुश नहीं सीनियर प्लेयर्स! छिप छिपाकर BCCI से कर रहे चुगली, ड्रेसिंग रूम में क्या पक रहा?

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर चर्चा में हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें अब वह मजबूत समर्थन और प्रभाव नहीं मिल रहा है, जो उनके कार्यकाल की शुरुआत में दिखाई दे रहा था. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कुछ अधिकारियों और टीम से जुड़े लोगों के बीच उनके नेतृत्व को लेकर चिंताएं बढ़ने की बात सामने आई है. हालांकि, बोर्ड का समर्थन अभी भी उनके साथ बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि टीम के हालिया प्रदर्शन के बाद स्थिति पहले जैसी सहज नहीं रही है.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों का मानना है कि टीम की हार के बाद गौतम गंभीर ने कई बार खिलाड़ियों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) और सपोर्ट स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. वहीं, टीम मैनेजमेंट द्वारा लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी लेने को लेकर कुछ लोगों ने असंतोष जताया है. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऐसी चर्चाएं अब टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच चुकी हैं. कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने बातचीत में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों और बीसीसीआई से जुड़े लोगों के सामने अपनी चिंताएं रखी हैं.

गंभीर की फैसलों पर बढ़ती निगरानी

गौतम गंभीर को भारतीय टीम के कोच के रूप में काफी अधिकार दिए गए थे. उन्हें अपनी पसंद के सपोर्ट स्टाफ के चयन और टीम की रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिली थी. बीसीसीआई ने उन्हें लंबे समय की योजना के साथ टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी थी. हालांकि, कुछ अधिकारियों का मानना है कि इतने बड़े अधिकार मिलने के बाद भी टीम का प्रदर्शन अभी तक अपेक्षाओं के अनुसार नहीं रहा है.

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