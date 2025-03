सेफर्ट ने उतारा शाहीन अफरीदी का भूत, एक ही ओवर में जड़े चार छक्के, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया

Tim Seifert Hit 4 Sixes In One Over Of Shaheen Afridi: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 18 मार्च को डुनेडिन में खेला गया. जहां टिम सेफर्ट ने शाहीन अफरीदी के एक ओवर में चार छक्के लगाते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया.