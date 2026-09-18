सहवाग-द्रविड़ के बेटों का डेब्यू, यूथ वनडे में मचाया धमाल, अन्वय ने 211 के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, छाए आर्यवीर

Virender Sehwag-Rahul Dravid Son Debut: भारत की अंडर-19 टीम के लिए शुक्रवार का दिन खास रहा. राजकोट में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ पहले यूथ वनडे मैच में आर्यवीर सहवाग और अन्वय द्रविड़ ने भारत के लिए डेब्यू किया. दोनों खिलाड़ियों के डेब्यू पर सभी की नजरें रहीं, क्योंकि आर्यवीर पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे हैं, जबकि अन्वय द्रविड़ पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे हैं. दोनों युवा खिलाड़ियों को भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली.

आर्यवीर सहवाग ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की और आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 26 गेंदों में 28 रन बनाए और अपनी पारी में पांच चौके लगाए. वह अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी पारी खेलने से पहले आउट हो गए. हालांकि, डेब्यू मैच में उनकी बल्लेबाजी ने जरूर प्रभावित किया. उनके आक्रामक अंदाज ने उनके पिता वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी शैली की याद भी दिलाई. हालांकि, उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चल सकी.

अन्वय द्रविड़ ने लगाए तीन छक्के

वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए तेजतर्रार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 38 रन बनाए. अन्वय की पारी में दो चौके और तीन छक्के शामिल रहे. उन्होंने 211.11 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और कुछ ही गेंदों में भारतीय स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया. हालांकि, उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चली और वह ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एली ब्रेन के खिलाफ आउट हो गए.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में दिखेगा दम

राजकोट में खेला गया यह मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के बीच तीन मैचों की यूथ वनडे सीरीज का पहला मैच है. सीरीज के अगले दो मुकाबले 21 और 23 सितंबर को खेले जाएंगे. भारत की कप्तानी लक्ष्य रायचंदानी कर रहे हैं, जबकि यशवर्धन चौहान उपकप्तान हैं. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच दो मल्टी-डे मुकाबले भी खेले जाएंगे. हालांकि, पहले मैच में आर्यवीर और अन्वय का डेब्यू सबसे ज्यादा चर्चा में रहा.