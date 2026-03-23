IPL 2026: आकाश दीप के बाद, KKR का नया दांव; विदर्भ के इस लेफ्ट-आर्म गेंदबाज़ को मिला मौका

Who is Saurabh Dubey: तीन बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के आने वाले सीज़न में आकाश दीप की जगह विदर्भ के सौरभ दुबे को टीम में शामिल किया है. पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस इंजरी से उबरने में देरी के कारण, आकाश दीप इस बड़ी लीग से बाहर हो गए हैं.

हालांकि दुबे को एक विकल्प के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, लेकिन KKR ने अभी तक इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 28 साल के दुबे ने कोलकाता में नाइट राइडर्स के कैंप के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है.

कौन हैं सौरभ दुबे?

IPL 2022 की नीलामी में 20 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद, विदर्भ के यह गेंदबाज़ पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा थे; हालांकि, उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला और उन्होंने अभी तक IPL में अपना डेब्यू नहीं किया है. घरेलू क्रिकेट में, बाएं हाथ के मीडियम-फास्ट गेंदबाज़ दुबे विदर्भ के लिए खेलते हैं. आठ फर्स्ट-क्लास मैचों में 16 विकेट लेने के अलावा, उन्होंने आठ लिस्ट A मैच और तीन T20 मैच भी खेले हैं. IPL 2026 की मिनी-नीलामी में वह 30 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला.

2019 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में किया भारत का प्रतिनिधित्व

इसके अलावा, सौरभ दुबे ने बांग्लादेश में आयोजित 2019 ACC इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. अपने लिस्ट A डेब्यू मैच में, उन्होंने नेपाल के खिलाफ भारत की सात विकेट की जीत में 26 रन देकर 4 विकेट लिए थे और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता था. टूर्नामेंट के अंत तक, तीन मैचों में उनके नाम कुल सात विकेट दर्ज थे.

यह सौदा काफी दिलचस्प है, क्योंकि KKR ने टीम में सिर्फ एक अतिरिक्त विकल्प जोड़ने के बजाय, एक ऐसे गेंदबाज़ को टीम में शामिल किया है जिसने लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस फैसले का सुब्रतो बनर्जी ने ज़ोरदार समर्थन किया है, जिन्होंने नागपुर में और राष्ट्रीय चयनकर्ता के तौर पर दुबे के खेल को काफी करीब से देखा और परखा है.

क्या सौरभ दुबे बनेगें KKR का ट्रंप कार्ड?

T20 क्रिकेट में, लेफ्ट-आर्म सीमर्स को एक अहम एसेट माना जाता है क्योंकि वे बैटिंग पैटर्न को इस तरह से बिगाड़ सकते हैं जैसा कि राइट-आर्म बॉलर्स से भरा अटैक अक्सर नहीं कर पाता; वे एंगल बदल सकते हैं और अलग-अलग मैच-अप के मौके बना सकते हैं. बाउंस और मोबिलिटी को लेकर बनर्जी की यह बात खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि KKR चाहेगा कि दुबे सिर्फ़ चोटिल खिलाड़ी की जगह लेने वाला कोई शॉर्ट-टर्म रिप्लेसमेंट न बनकर रहे.

KKR के लिए इस बदलाव का समय भी उतना ही अहम है जितना कि खुद उस खिलाड़ी का नाम. 29 मार्च को, टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ़ अपना IPL 2026 का सफ़र शुरू करेगी. चोटों की वजह से पहले ही टीम में कुछ बदलाव करने पड़े हैं, ऐसे में दुबे को अब एक ऐसी टीम में शामिल होने का अचानक मिला मौका मिला है जिसे उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है.

चोटिल खिलाड़ियों ने बिगाड़ा KKR का खेल

IPL 2026 में KKR में चोटों के संकट ने उनके तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनके पास आकाश दीप और हर्षित राणा जैसे अहम खिलाड़ी नहीं बचे हैं. भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर आर. अश्विन ने कहा कि मौजूदा गेंदबाज़ी लाइनअप में पिछले सीज़नों वाला ‘दम’ और विरोधी टीम में खौफ पैदा करने वाला फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है. कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण, KKR की गेंदबाज़ी की गहराई काफी कमज़ोर पड़ गई है, जिससे IPL 2026 में उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.