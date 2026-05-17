Thailand Open: सिल्वर के साथ खत्म हुआ सात्विक-चिराग का सफर, फाइनल में उपविजेता रहे

भारत की मेंस डबल्स बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी थाईलैंड ओपन 2026 के फाइनल में उपविजेता रही. यह फाइनल मुकाबला थाईलैंड के निमिबुट्र स्टेडियम में खेला गया, जिसमें उन्हें इंडोनेशिया की जोड़ी लियो रोल्ली कार्नांडो और डेनियल मार्थिन के खिलाफ 21-12, 25-23 से हार का सामना करना पड़ा. यह मुकाबला 53 मिनट तक चला.

पहले गेम में भारतीय जोड़ी अपनी लय नहीं पकड़ पाई. इंडोनेशियाई खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही तेज और आक्रामक खेल दिखाया और आसानी से 21-12 से पहला गेम जीत लिया. भारतीय जोड़ी कई मौकों पर गलतियां करती दिखी, जिसका फायदा विपक्षी टीम ने उठाया. लेकिन इसके बाद दूसरे गेम में दोनों ने शानदार वापसी की.

दूसरे गेम में शानदार वापसी

दूसरे गेम में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जोरदार वापसी की. दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक और आत्मविश्वास से भरा खेल दिखाया. उन्होंने लगातार संघर्ष करते हुए स्कोर को बराबरी तक पहुंचा दिया और मैच को बेहद रोमांचक बना दिया. भारतीय जोड़ी ने एक समय पर पांच चैंपियनशिप पॉइंट भी बचाए, लेकिन अंत में इंडोनेशियाई जोड़ी ने दबाव को संभालते हुए 25-23 से मैच जीत लिया और खिताब अपने नाम कर लिया.

सेमीफाइनल में दमदार प्रदर्शन

फाइनल में पहुंचने से पहले भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया की गो स्जे फेई और नूर इज़्जुद्दीन को हराया था. यह मुकाबला बहुत रोमांचक था, जिसमें भारत ने 19-21, 22-20, 21-16 से जीत दर्ज की थी. यह मैच 1 घंटा 22 मिनट तक चला था. इस टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदें काफी हद तक इस जोड़ी पर टिकी थीं, क्योंकि अन्य बड़े खिलाड़ी जैसे पी वी सिंधु और लक्ष्य सेन पहले ही बाहर हो चुके थे. हार के बावजूद इस जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन कर भारत का नाम रोशन किया.