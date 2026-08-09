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IND vs SL: 21 महीने बाद टीम में लौटा धुरंधर बल्लेबाज, साई सुदर्शन को किया रिप्लेस, BCCI का एलान

Sarfaraz Khan Replaced Sai Sudharsan: बीसीसीआई ने चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया है. वह जल्द ही कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 9, 2026 8:35:10 PM IST

बीसीसीआई ने साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल किया.
बीसीसीआई ने साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल किया.


Sarfaraz Khan Replaced Sai Sudharsan: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड ने स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट का एलान कर दिया है. साई सुदर्शन पैर के अंगूठे में चोट के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में उनकी जगह सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को स्क्वाड में शामिल किया गया है. सरफराज खान की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है. वह पिछले 2 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे. इस दौरान उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से धमाल मचाया. साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया में एक बल्लेबाज की जगह खाली हो गई, जिसके बाद सिलेक्टर्स ने सरफराज खान पर भरोसा जताया.

साई सुदर्शन पर भी दिया अपडेट

बीसीसीआई ने रविवार शाम को बयान जारी करके साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) के रिप्लेसमेंट की जानकारी दी. बोर्ड ने साई सुदर्शन की इंजरी को लेकर भी अपडेट दिया. बीसीसीआई के अनुसार, बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में ट्रेनिंग लिया है. फिलहाल वो दाहिने पैर के अंगूठे में आई चोट से तेजी से रिकवर हो रहे हैं.

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सरफराज खान का टेस्ट रिकॉर्ड

दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को साई सुदर्शन की जगह श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया है. वह मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. सरफराज खान ने साल 2024 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैच में 11 पारियों में 371 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं. उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच नवंबर 2024 में खेला था, जिसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया था. अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी हुई है.

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होने वाली है. पहला टेस्ट मैच गॉल के मैदान पर 15 से 19 अगस्त तक खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जाएगा. यह सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम होने वाली है. अगर भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई करना है, तो किसी भी हालत में इस सीरीज में जीत हासिल करनी होगी.

अगर इस सीरीज में हार मिलती है, तो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. ऐसे में शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस सीरीज में जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. फिलहाल भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, जबकि फाइनल में जाने के लिए टॉप-2 में जगह बनाना जरूरी है.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल (उप-कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, सरफराज खान.

Tags: IND vs SLSai SudharsanSarfaraz Khan
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