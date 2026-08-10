काले चश्मे में दिखा सरफराज का स्वैग, पापा के साथ भी शेयर की तस्वीर… टीम इंडिया में वापसी पर आया रिएक्शन

Sarfaraz Khan Reaction On India Comeback: आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी हो गई है. सरफराज को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए बुलावा मिला है. बीसीसीआई ने चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका दिया है. वह घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका बोर्ड ने उन्हें इनाम दिया है. वह श्रीलंका के लिए रवाना हो गए हैं और जल्द ही कोलंबो में भारतीय टीम से जुड़ेंगे. टीम इंडिया में वापसी के बाद सरफराज खान का पहला रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

काले चश्मे में सरफराज खान का स्वैग

सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीर शेयर की है. इसमें वह टीम इंडिया की ट्रैवलिंग जर्सी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है. उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि टीम इंडिया में वापसी के बाद वह कितने ज्यादा खुश और उत्साहित हैं. इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर में सरफराज खान अपने पिता के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में उनके पिता बैठे हुए हैं और अपने बेटे की ओर देख रहे हैं. वहीं, सरफराज खान स्वैग के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं. बता दें कि सरफराज खान ने अपने पोस्ट में कोई कैप्शन लिखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ इमोजी शेयर किया.

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21 महीने बाद वापसी

सरफराज खान लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे. उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था. उस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज ने शानदार शतक लगाया था. हालांकि भारत को सीरीज में 0-3 से करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद सरफराज खान को ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें वह 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए वह भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. उसके बाद से अब सरफराज की टीम इंडिया में वापसी हुई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरफराज खान को प्लेइंग-11 में मौका मिलेगा या नहीं?