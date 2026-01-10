Home > क्रिकेट > रन मशीन बने सरफ़राज़, धमाकेदार बैटिंग जारी…क्या अब खोल जाएंगे भारतीय टीम के लिए दरवाजें? या फिर गंभीर-अगरकर करते रहेंगे इग्नोर!

रन मशीन बने सरफ़राज़, धमाकेदार बैटिंग जारी…क्या अब खोल जाएंगे भारतीय टीम के लिए दरवाजें? या फिर गंभीर-अगरकर करते रहेंगे इग्नोर!

Sarfaraz Khan Performance: सरफराज ने 2014 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था; हालांकि, उन्हें अपना पहला टेस्ट कॉल-अप पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 10, 2026 9:17:35 PM IST

Sarfaraz Khan Performance
Sarfaraz Khan In Vijay Hazare Trophy: अब और कोई दुख भरी कहानी नहीं. 28 साल के सरफराज खान ने अपनी कहानी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और वह कहानी को क्रिकेट और अपने परफॉर्मेंस के अलावा किसी और चीज़ से दूर नहीं जाने दे रहे हैं. मुंबई के इस बल्लेबाज का महान बनना तय था, जब से उन्होंने 2014 में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था; हालांकि, उन्हें अपना पहला टेस्ट कॉल-अप पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा. उनका टेस्ट डेब्यू भी आदर्श परिस्थितियों में नहीं हुआ, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में घायल श्रेयस अय्यर की जगह लेने के बाद ही उन पर विचार किया गया था.

करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा

सरफराज का करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद उनसे टेस्ट में पक्की जगह बनाने की उम्मीद थी, लेकिन किसी तरह उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा. जब उन्होंने राजकोट में डेब्यू किया, तो कहानी उनके भारी-भरकम शरीर और वजन कम करने की जरूरत पर केंद्रित थी. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बार-बार उनके बचाव में आए, यह कहते हुए कि क्रिकेट के खेल में मॉडल्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह सब गेम-फिट होने के बारे में है.

सरफराज को टीम से किया गया बाहर

आठ महीने बाद, सरफराज ने एक कदम और आगे बढ़ाया. बेंगलुरु की तेज और उछाल वाली पिच पर, उन्होंने दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 279 गेंदों में 150 रन बनाए. यह पारी भारतीय हार को नहीं रोक पाई, लेकिन मुंबई के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने दिखाया कि उनमें पेस और स्पिन दोनों के खिलाफ खेलने का दम है. हालांकि, अगले दो टेस्ट में नाकामियों के बाद ही हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट ने सरफराज को बाहर कर दिया, जो कोहली, रोहित और शुभमन गिल की तरह पुणे और मुंबई की स्पिनिंग ट्रैक पर लड़खड़ा गए थे. फिर भी, गाज सिर्फ सरफराज पर गिरी.

जब बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भारत की करारी हार के बाद ड्रेसिंग-रूम की बदनाम लीक सामने आईं, तो थिंक टैंक में कई लोगों का मानना ​​था कि सरफराज की इसमें भूमिका थी. इस दावे की सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन यह संयोग नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तुरंत बाद सरफराज को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया और तब से उन्हें नहीं चुना गया है.

सरफराज को अपना फॉर्म वापस मिला

जब भारत घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल रहा था, तब सरफराज रणजी ट्रॉफी में एक्शन में थे, जहां उनका बल्ला आश्चर्यजनक रूप से शांत रहा, पांच मैचों में सिर्फ 188 रन बनाए. हालांकि, 2025 के आखिरी दो महीनों में सरफराज ने अपनी लय वापस पा ली है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए जमकर रन बनाए हैं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि SMAT में सरफराज के प्रदर्शन की वजह से उन्हें IPL कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, क्योंकि पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 75 लाख रुपये में साइन किया. अपने वजन के लिए बुरी तरह ट्रोल होने के बाद, सरफराज ने अपनी फिटनेस पर भी काम किया और अपने जीवन की सबसे अच्छी शेप में आने के लिए कई किलो वजन कम किया. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, सरफराज ने सात मैचों में 203.08 के स्ट्राइक रेट और 65 से ज़्यादा के औसत से 329 रन बनाए. उन्होंने टूर्नामेंट में मुंबई के लिए एक शतक भी लगाया. टीम भले ही टूर्नामेंट जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन सरफराज बल्ले से चमके.

विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन

उसी फॉर्म को जारी रखते हुए, सरफराज ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया है और हाल ही में पंजाब के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक बनाया. यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज़ अर्धशतक था, जिसने महाराष्ट्र के अभिजीत काले और बड़ौदा के ऑलराउंडर अतीत शेठ (16 गेंद) के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा.

रिकॉर्ड बुक में उपलब्ध आधिकारिक डेटा के अनुसार, सरफराज का 15 गेंदों में अर्धशतक सभी लिस्ट ए क्रिकेट में चौथा सबसे तेज़ अर्धशतक है, जिसमें सबसे तेज़ श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने का 12 गेंदों में बनाया गया अर्धशतक है. अपने 20 गेंदों में 62 रन के दौरान, सरफराज ने भारत के अभिषेक शर्मा को एक ही ओवर में 30 रन मारे. वह वर्तमान में विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने छह पारियों में 75.75 के औसत और 190.56 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं, जिसमें गोवा के खिलाफ 157 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.

क्या टीम मैनेजमेंट करवाएगी सरफराज की टीम में वापसी?

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली BCCI चयन समिति ने हाल ही में कुछ प्रभावशाली, साथ ही चौंकाने वाले फैसले लिए हैं. व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के कई स्पेशलिस्ट ने टेस्ट में डेब्यू किया है; सरफराज का मामला अलग है. उन्हें हमेशा रेड-बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता था, हालांकि मौके बहुत कम मिले हैं. इसलिए, अब जब सरफराज व्हाइट-बॉल कॉम्पिटिशन में ढेर सारे रन बना रहे हैं, तो सवाल यह है – अगर अजीत अगरकर और गंभीर अब भी ध्यान नहीं देंगे, तो कब देंगे?

IPL 2020 खत्म होने के ठीक बाद, जब मुंबई इंडियंस जीती थी, तो गंभीर ने ESPNcricinfo से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया था, “अगर रोहित शर्मा भारत के कप्तान नहीं बनते हैं, तो यह उनका नुकसान नहीं है, बल्कि यह भारत का नुकसान है.” पांच साल बाद, यही बात सरफराज पर भी लागू होती है; अगर उनकी हालिया फॉर्म उन्हें प्लेइंग XI में जगह नहीं दिला पाती है, तो यह निश्चित रूप से उनका नुकसान नहीं है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में भारत जिस मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसे देखते हुए.

‘लोगों की दाल रोटी नहीं चलती…’, संजय मांजरेकर पर क्यों भड़के विराट कोहली के बड़े भाई?

Tags: ajit agarkarGautam GambhirmumbaiSarfaraz Khanvijay hazare trophy
