मैं मेहनत क्यों करूं? टीम में जगह नहीं मिलने पर छलका सरफराज का दर्द, बोले- कोई सपोर्ट नहीं…

Sarfaraz Khan Emotional Statement: भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं. उन्हें लंबे समय से भारतीय टीम में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. अब टीम इंडिया से बाहर होने पर सरफराज खान का दर्द छलका है. सरफराज खान ने माना कि टीम में मौका नहीं मिलने की वजह से हर सुबह उठकर खुद को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. सरफराज खान का कहना है कि उन्हें अपने पूरे करियर में उन्हें कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला. उन्होंने कहा कि उनके लिए खेल की एकमात्र वजह उनके पिता नौशाद खान की मेहनत और त्याग का कर्ज चुकाना है. जानें सरफराज खान ने क्या-क्या कहा…

‘मैं मेहनत क्यों करूं?’

मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज सरफराज खान ने कहा, ‘मैं हर सुबह उठता हूं और खुद से यही सवाल पूछता हूं कि मुझे और ज्यादा मेहनत क्यों करनी चाहिए और बार-बार उसी दौर से क्यों गुजरना चाहिए? मुझे (प्रैक्टिस के लिए) सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहिए? मैं पहले ही इंडिया के लिए खेल चुका हूं. इसलिए बेसिक कोशिश के साथ भी, मैं मुंबई के लिए खेल सकता हूं. उस कोशिश से, मैं अभी भी 50 और 100 रन बना सकता हूं. इसलिए कभी-कभी मैं इस पर (मेहनत पर) सवाल उठाने लगता हूं. लेकिन जब मैं अपने पिता (नौशाद खान) को वह मेहनत करते हुए देखता हूं, तो मैं वहां जाकर उनके लिए परफॉर्म करने के बारे में सोचता हूं. इसलिए कुछ न कुछ ऐसा है जो मुझे मोटिवेट करता रहता है.’

सिलेक्टर्स पर छोड़ दिया फैसला

सरफराज खान ने टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के साथ हुई बातचीत को लेकर भी बात की. सरफराज ने कहा कि उन्होंने सिलेक्टर्स पर फैसला छोड़ दिया है. उन्होंने सिर्फ भारतीय परिस्थितियों के लिए चुने जाने पर निराशा जताई है. सरफराज खान ने कहा, ‘सिलेक्टर ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा. लेकिन जब मैं इंडियन टीम के साथ गया, तो मैंने सुना कि वे इंडियन कंडीशन के लिए मुझे ज्यादा देख रहे हैं. लेकिन मैं इस (सोच) पर सवाल उठाऊंगा. मैंने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में (इंट्रा-स्क्वाड मैचों के दौरान) सेंचुरी बनाई हैं. इंडिया में, आपको बहुत ज्यादा टर्नर मिलते हैं. जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है.अचानक, आप इतने मुश्किल विकेट पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे… इसलिए आप 30-40 रन से ज़्यादा नहीं बना पाएंगे.’ बता दें कि सरफराज खान ने 2 नवंबर (सोमवार) को ब्रेबोर्न स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ मुंबई के ग्रुप-डी मैच के पहले दिन 100 गेंदों में 55 रन बनाए.

सरफराज खान ने कब खेला आखिरी मैच?

बता दें कि सरफराज खान ने आखिरी बार साल 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था. सरफराज खान ने इस सीरीज के दूसरे टेस्ट में 150 रनों की शानदार पारी खेली थी. यह उनका पहला इंटरनेशनल शतक था. इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे की भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिल पाया. फिर उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया. अगस्त में श्रीलंका दौरे पर भी उन्हें चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर बुलाया गया, लेकिन वहां भी उन्हें केवल बेंच पर बैठना पड़ा.