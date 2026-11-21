Dressing Room Leak Controversy: साल 2024-25 में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली थी. उस सीरीज में भारत को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था, जिससे लगातार तीसरी बार WTC फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया था. यह सीरीज रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आखिरी टेस्ट सीरीज भी थी, लेकिन इसके बीच में काफी विवाद भी हुआ था. दरअसल, सीरीज में मिली हार के बाद BCCI ने एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें तत्कालीन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गंभीर शामिल हुए थे.

मीटिंग के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा था कि इस मीटिंग के दौरान गौतम गंभीर ने कथित तौर पर सरफराज खान पर ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक करने का आरोप लगाया था. अब इस विवाद पर भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान ने चुप्पी तोड़ी है. सरफराज खान ने बताया कि इस घटना से उनका पूरा परिवार निराश हो गया था. ऐसे मुश्किल समय में गौतम गंभीर पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सरफराज को कॉल किया था.

सरफराज से क्या बोले गौतम गंभीर?

सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने बताया कि ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक करने का आरोप लगने के बाद वह काफी परेशान हो गए थे. अब इसको लेकर सरफराज खान ने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के साथ इंटरव्यू में बात की है. सरफराज ने बताया कि विवाद के दौरान गौतम गंभीर ने उन्हें खुद फोन किया और सलाह देते हुए कहा कि वो इस फालतू की राजनीति से दूर रहें. गंभीर ने सरफराज खान को सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देने के लिए कहा. गंभीर ने सरफराज के पिता नौशाद खान से भी बात की और उनके परिवार का हौसला बढ़ाया. सरफराज ने बताया कि उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी कि उनके माता-पिता और पत्नी इस स्थिति का सामना कैसे कर रहे हैं.

क्या सरफराज ने लीक की थी खबरें?

सरफराज खान ने आगे बताया कि पहले तो बहुत बुरा लगा. अचानक से उन्हें कॉल-मैसेज आने लगे. सोशल मीडिया पर बातें होनी लगीं. उन्होंने कहा कि BGT को खत्म हुए 25-30 दिन हो गए थे. वह सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से NCA में रिहैब कर रहे थे. इसी बीच यह खबर आई, जिससे उनको बहुत बुरा लगा. सरफराज ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि वह किससे बात करें? उन्होंने कहा, ‘ऐसा कुछ था नहीं. अगर ऐसा कुछ होता तो मैं इंडिया ए टीम में नहीं आता. मैं इंग्लैंड गया था, उसके बाद श्रीलंका गया था. यह सोशल मीडिया पर किसने बोला, मुझे खुद भी नहीं पता.’

Sarfaraz Khan on Gautam Gambhir’s call during his tough phase of life 🙌 https://t.co/OVHIGcK61x — adi. (@Hurricanrana_27) November 20, 2026

ट्रोलर्स पर भड़के सरफराज

सरफराज खान ने आगे कहा कि वह समय उनके और उनके परिवार के लिए काफी बुरा समय था. उन्होंने कहा, ‘मेरी जिंदगी में तो संघर्ष हर दिन हैं. मैं तो झेल लूंगा, लेकिन पापा के लिए बुरा लगा था. अम्मी, भाई, पत्नी के लिए बुरा लगा था.’ सरफराज ने आगे कह, ‘सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चीज को भी बहुत बड़ा बना देते हैं. बहुत पहले मैंने एक कहावत सुनी थी कि किसी का काम खराब नहीं कर सकते तो उसका नाम खराब कर दो. काम अपने आप खराब हो जाएगा. किसी ने मेरे साथ यही करने की कोशिश की.’

सरफराज खान का करियर

सरफराज खान अभी लंबे समय से भारतीय टीम से दूर चल रहे हैं. उन्होंने नवंबर 2024 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे, लेकिन मैच खेलने का मौका नहीं मिला. बता दें कि सरफराज खान ने अभी तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 37.10 की औसत से 371 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.