Ranji Trophy: सारांश जैन ने रणजी ट्रॉफी में बरपाया कहर! बिहार के खिलाफ झटके 7 विकेट, 99 रन पर समेटा

Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी 2026-27 (Ranji Trophy 2026-27) के तीसरे राउंड के मुकाबले खेले जा रहे हैं. इस राउंड का एक मुकाबला बिहार और मध्य प्रदेश के बीच होल्कर स्टेडियम इंदौर में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में मध्य प्रदेश के स्टार स्पिनर सारांश जैन ने एक ही पारी में अकेले 7 विकेट लेकर तलहका मचा दिया. सारांश जैन ने अकेले ही बिहार की पूरी टीम को ढेर कर दिया. बिहार की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ. सारांश जैन की घातक गेंदबाजी के सामने बिहार की टीम 100 रन भी नहीं बना पाई. कप्तान सकीबुल गनी अगुवाई वाली बिहार की टीम पहली पारी में सिर्फ 99 रन स्कोर पर सिमट गई. मध्य प्रदेश के स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन ने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए बिहार की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया.

सारांश जैन ने झटके 7 विकेट

33 साल के सारांश जैन (Saransh Jain) ने मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए बिहार की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने पहली पारी में 40 रन देकर 7 विकेट लिए. यह फर्स्ट क्लास करियर में उनका बेस्ट प्रदर्शन है. इसी दौरान सारांश जैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 200 विकेट भी पूरे किए. उन्होंने बिहार के खिलाफ 5वां विकेट लेते ही यह उपलब्धि हासिल की. बिहार के बल्लेबाज आदित्य राज उनका 200वां शिकार बने.

भारत के लिए कर चुके टेस्ट डेब्यू

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले सारांश जैन ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया था. सारांश जैन ने श्रीलंका के खिलाफ अपने टेस्ट करियर के पहले मैच की दोनों पारियों में कुल 3 विकेट चटकाए थे. इसके अलावा बल्लेबाजी में वह अपनी छाप नहीं छोड़ पाए थे. हालांकि रेड बॉल के घरेलू क्रिकेट में आते ही सारांश जैन फिर से फॉर्म में लौट आए हैं.

बिहार की बल्लेबाजी फेल

इस मुकाबले में बिहार की टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही. पहली पारी में बिहार सिर्फ 99 रन के स्कोर पर ढेर हो गया. बिहार की ओर से सलामी बल्लेबाज मंगल माहरौर ने सबसे ज्यादा 42 रन रन बनाए. उनके अलावा सूरज कश्यप ने 15 रन बनाए. हालत इतनी ज्यादा खराब रही कि बिहार के 11 में से 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए. फिलहाल मध्य प्रदेश अपनी दूसरी पारी खेल रही है. मध्य प्रदेश ने पहली पारी में 3 विकेट खोकर 261 रन बना लिए हैं.