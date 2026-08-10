Home > खेल > शुभमन गिल नहीं, इस शख्स से शादी करेंगी सारा तेंदुलकर! बताया कौन होगा पार्टनर, कब रचाएंगी शादी?

शुभमन गिल नहीं, इस शख्स से शादी करेंगी सारा तेंदुलकर! बताया कौन होगा पार्टनर, कब रचाएंगी शादी?

Sara Tendulkar Future Husband: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की है. उनका कहना है कि वह उनका फ्यूचर पार्टनर एक दोस्त की तरह होना चाहिए, जिससे वो खुलकर हंस-बोल सकें.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 6:17:01 PM IST

सारा तेंदुलकर ने अपने रिलेशनशिप के सवालों पर तोड़ी चुप्पी.
सारा तेंदुलकर ने अपने रिलेशनशिप के सवालों पर तोड़ी चुप्पी.


Sara Tendulkar Future Husband: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहते हैं. उनका नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ भी जोड़ा जाता है. कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों की ओर से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया. अब आखिरकार सारा तेंदुलकर ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी तोड़ी है. एक इंटरव्यू में सारा तेंदुलकर ने अपने होने वाले पति के बारे में बताया. साथ ही यह भी खुलासा किया है कि कब तक शादी करने वाली हैं.

कौन होगा सारा तेंदुलकर का पार्टनर?

सारा तेंदुलकर (Sara Tendulkar) ने एक इंटरव्यू में साफ बताया कि वह अपने होने वाले पति में क्या खूबियां देखना चाहती हैं. सारा का कहना है कि वह चाहती हैं कि उनका होने वाला लाइफ पार्टनर ऐसा हो, जिसके साथ वह दोस्त की तरह हंस-बोल सकें. सारा तेंदुलकर ने अपने माता-पिता का उदाहरण देते हुए बताया कि वे दोनों पति-पत्नी होने से पहले एक-दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं. घर में दोनों के बीच जमकर मस्ती, हंसी-मजाक और नोक-झोंक चलती रहती है. उन्होंने आगे कहा कि बचपन से अपने माता-पिता को इस तरह रहते देखकर ही उनकी ऐसी सोच बनी है.

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कब शादी रचाएंगी सारा तेंदुलकर?

सारा तेंदुलकर का कहना है कि शादी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. सारा ने साफ किया कि सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने या उम्र के डर से शादी जैसा बड़ा कदम हड़बड़ी में नहीं उठाएंगी.

सारा के बयान से साफ होता है कि वह किसी ऐसे शख्स से शादी करेंगी, जिसके साथ पहले से उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो. वह पहले अपने पार्टनर के साथ एक दोस्त की तरह जीना चाहती हैं, जिससे उनका रिश्ता मजबूत बने. इसके बाद ही वो शादी जैसा बड़ा कदम उठाएंगी.

शुभमन गिल के साथ जुड़ा था नाम

बता दें कि सारा तेंदुलकर का नाम पहले कई बार भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) के साथ जोड़ा जा चुका है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं. हालांकि बाद में ये सभी अफवाहें खारिज कर दी गईं.

Tags: Sara Tendulkar
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