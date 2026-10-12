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Sara Tendulkar Birthday: सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर पापा सचिन ने लुटाया प्यार, लाडली बिटिया के लिए दिल छू लेने वाली बात

Sara Tendulkar Birthday: सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर आज अपना 29वां बर्थडे मना रही हैं. इस खास मौके पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेटी के लिए भावुक पोस्ट शेयर किया है. सचिन ने अपने पोस्ट में बेटी और पिता के बदलते रिश्ते को सिर्फ कुछ शब्दों में बयां कर दिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 12, 2026 3:46:41 PM IST

सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर पापा सचिन ने लुटाया प्यार.
सारा तेंदुलकर के बर्थडे पर पापा सचिन ने लुटाया प्यार.


Sara Tendulkar Birthday: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर आज (12 अक्टूबर) 29 साल की हो गई. सारा तेंदुलकर आज अपना 29वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेटी सारा के लिए भावुक पोस्ट लिखा है. इस पोस्ट में सचिन तेंदुलकर ने पिता और बेटी के बदलते रिश्ते को खूबसूरती से बयां किया है. उनके इस पोस्ट में पिता का प्यार, बेटी के बड़े होने की खुशी और उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हुए देखने का गर्व साफ झलक रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी सारा के साथ तस्वीरे शेयर करते हुए बर्थडे विश किया. जानें तेंदुलकर ने क्या लिखा…

सारा के बर्थडे पर सचिन ने क्या लिखा?

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी बेटी सारा को बर्थडे विश करते हुए इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘एक जमाना था, जब मैं तुम्हें रास्ता दिखाया करता था. अब ज्यादातर मौकों पर मुझे यह देखकर खुशी होती है कि तुम अपनी राह खुद चुनती हो.’ आखिर में सचिन ने अपने बेटी को बर्थडे की बधाई देते हुए लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो, सारा. तुमसे प्यार है.’ इस खास मैसेज के साथ सचिन ने दिल वाला इमोजी भी शेयर किया. इस पोस्ट से साफ पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर अपनी बेटी को अपनी पसंद की राह पर आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश हैं.

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कौन हैं सारा तेंदुलकर?

सचिन तेंदुलकर के बेटी सारा का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को मुंबई में हुआ था. वह सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर की बेटी हैं. सारा तेंदुलकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से की. इसके बाद वह हायर एजुकेशन के लिए लंदन चली गई. सारा तेंदुलकर आज अपनी पर्सनल लाइफ लाइफ और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर खूब चर्चा में रहती हैं.
सारा तेंदुलकर को अक्सर दोस्तों के साथ घूमते और पार्टी करते देखा जाता है. इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है. फैंस उनकी पोस्ट को खूब पसंद करते हैं.

सारा ने कैसे बनाई अपनी अलग पहचान?

जहां सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान क्रिकेट हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी पिता की तरह क्रिकेट में अपना करियर बनाने का फैसला किया. वहीं, सारा तेंदुलकर ने पिता से अलग राह चुनी और अपनी अलग पहचान बनाई. वह पेशे से एक बायोमेडिकल साइंटिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं.

Tags: home-hero-pos-9sachin tendulkarSara Tendulkar
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