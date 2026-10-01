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सारा गुरपाल को कौन सा क्रिकेटर मैसेज करता है? सहवाग ने पढ़े चैट्स, बोले- तभी रन नहीं बन रहे…

‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ के प्रीमियर में सारा गुरपाल ने क्रिकेटरों को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कई क्रिकेटर उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं. सारा की बात सुनकर होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने उनके मैसेज देखने की इच्छा जताई.

By: Satyam Sengar | Published: October 1, 2026 1:12:20 AM IST

सारा गुरपाल को कौन सा क्रिकेटर मैसेज करता है?
सारा गुरपाल को कौन सा क्रिकेटर मैसेज करता है?


टीवी शो ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ का प्रीमियर होते ही चर्चा में आ गया है. शो के पहले एपिसोड में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट की भूमिका में नजर आए. 26 सितंबर 2026 को प्रसारित हुए एपिसोड में पंजाबी अभिनेत्री और सिंगर सारा गुरपाल ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कई क्रिकेटर उन्हें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज यानी मैसेज करते हैं. सारा की बात सुनकर सहवाग भी काफी उत्सुक नजर आए.

बातचीत के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने सारा से पूछा कि क्या यह सच है कि कई क्रिकेटर उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं. सारा ने बिना किसी झिझक के इस बात को स्वीकार किया और कहा कि उन्हें कई क्रिकेटरों के मैसेज आते हैं. इसके बाद उन्होंने सहवाग को अपना फोन दिखाने की पेशकश भी कर दी. सारा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि कुछ मैसेज ऐसे हैं, जिन्हें देखने के बाद सहवाग शायद उन क्रिकेटरों को डांट सकते हैं. इस बात ने शो में मौजूद लोगों और दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी.

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सहवाग ने खुद देखे सारा के मैसेज
सारा की बात सुनने के बाद सहवाग ने उनके फोन की चैट देखने की इच्छा जताई. इसके बाद वह कुछ मैसेज पढ़ते नजर आए और उनके रिएक्शन लगातार बदलते रहे. कभी वह हैरान दिखाई दिए तो कभी मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया देते नजर आए. इसी दौरान एक मैसेज देखने के बाद सहवाग ने मजाक करते हुए कहा, “अरे वाह! इसने भी मैसेज किया? तभी तो रन नहीं बन रहे.” हालांकि उन्होंने उस क्रिकेटर का नाम नहीं बताया.

एक और क्रिकेटर को लेकर दिया खास हिंट
इसके बाद सहवाग ने एक और मैसेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अरे, यह तो लेफ्टी भी है, राइटी भी है और कीपर भी है.” सहवाग ने खिलाड़ी की पहचान साफ तौर पर नहीं बताई, लेकिन उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई. लोग अपने-अपने हिसाब से अंदाजा लगाने लगे कि आखिर वह किस क्रिकेटर की बात कर रहे थे. हालांकि शो में किसी खिलाड़ी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन कई फैंस ने कॉमेंट में ऋषभ पंत का नाम लिया.

Tags: sara gurpalvirender sehwag
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