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संजू सैमसन ने कटाई नाक! आयरलैंड के खिलाफ बनाया ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड, जो पहले किसी भारतीय ने नहीं किया

Sanju Samson Unwanted Record: आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पहली गेंद पर आउट हो गए. इसी के साथ संजू सैमसन पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो टी20 इंटरनेशनल में पहली गेंद पर 2 बार आउट हो चुका है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 28, 2026 9:17:59 PM IST

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड!
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड!


Sanju Samson Unwanted Record: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन (Sanju Samson) पारी की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. इसी के साथ वह पहले ऐसे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जो टी20 इंटरनेशनल में 2 बार पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुआ है. इससे पहले रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल और अभिषेक शर्मा भी एक-एक बार पारी की पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं. हालांकि किसी बल्लेबाज ने दो बार ऐसी शर्मनाक स्थिति का सामना नहीं किया.

रविवार (28 जून) को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन ने यह शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मुंद्रा ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को LBW आउट कर दिया. जय मुंद्रा की लेंथ डिलीवरी गेंद अंदर की ओर घूमी, सीधी हुई और क्रीज में खड़े सैमसन के पैड पर जाकर लगी. संजू ने फ्लिक करने की कोशिश की लेकिन चूक गए. गेंद मिडिल मिडिल और लेग स्टंप की सीध में लगी और अंपायर ने तुरंत आउट करार दिया.

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संजू सैमसन का फ्लॉप शो

इस साल खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन भारतीय टीम के हीरो बनकर उभरे थे. उन्होंने लगातार 3 मैचों में अर्धशतक लगाकर भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बाद आईपीएल 2026 में भी संजू सैमसन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी फीकी रही. संजू सैमसन टी20 विश्व कप के बाद 26 जून को आयरलैंड के खिलाफ टी20 मैच खेलने के लिए उतरे. उस मुकाबले में संजू सैमसन 4 गेंद पर 5 रन बनाकर आउट हो गए थे. इसके बाद दूसरे टी20 मैच में संजू सैमसन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. दिलचस्प बात यह है कि संजू सैमसन को दोनों ही मैचों में आयरलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मुंद्रा ने अपना शिकार बनाया.

दूसरे टी20 मैच में भारत की हालत खस्ता

मैच की बात करें, तो दूसरे टी20 मुकाबले (IND vs IRE) में आयरलैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 154 रन बनाए. भारत की ओर से डेब्यू करने वाले युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने 3 विकेट चटकाए. उनके अलावा शिवम दुबे और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए, जबकि हर्षित राणा ने 1 विकेट हासिल किया. इसके बाद भारतीय टीम 155 के स्कोर का पीछा करने उतरी.

भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि ईशान किशन रन आउट हो गए. फिलहाल तिलक वर्मा (21) और अक्षर पटेल (7) रन बनाकर खेल रहे हैं. बारिश होने की वजह से मैच को रोक दिया गया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा क्या मैच शुरू होता है या फिर रद्द होता है. अगर मैच रद्द हुआ, तो आयरलैंड 2 मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर लेगी.

Tags: ind vs iresanju samson
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