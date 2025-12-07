Home > खेल > सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?

Sanju Samson Performance: केरल के कप्तान की इस नई कोशिश ने 319 मैचों में 30.06 के एवरेज और 136.75 के स्ट्राइक रेट से उनके कुल T20 रन की संख्या 7,996 कर दी है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: December 7, 2025 11:06:06 AM IST

Sanju Samson In Syed Mushtaq Ali Trophy
Sanju Samson In Syed Mushtaq Ali Trophy


Sanju Samson In Syed Mushtaq Ali Trophy: संजू सैमसन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नाबाद 73 रन की पारी ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ केरल को कम स्कोर पर रोक दिया. कप्तान की यह पारी, इस सीजन में उनकी दूसरी फिफ्टी है, जो भारत के T20 सेटअप में उनकी भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उनके लगातार घरेलू फॉर्म को दिखाती है. विकेटकीपिंग स्पॉट के लिए कॉम्पिटिशन के साथ, प्लेइंग XI में सैमसन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है.

संजू सैमसन ने खेली कप्तानी पारी

संजू सैमसन ने उस समय कप्तानी पारी खेली जब केरल को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने लखनऊ के ए.बी. वाजपेयी स्टेडियम में आंध्र प्रदेश के खिलाफ कम स्कोर वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में नाबाद 73 रन बनाकर एक कमजोर पारी को संभाला. ऐसी पिच पर जहां केरल का कोई भी दूसरा बैटर 15 रन तक भी नहीं पहुंच पाया, सैमसन डटे रहे और अपनी टीम को 7 विकेट पर 119 रन तक पहुंचाया. 

सीजन की उनकी दूसरी फिफ्टी 

यह मौजूदा सीजन की उनकी दूसरी फिफ्टी थी. केरल के कप्तान की इस नई कोशिश ने 319 मैचों में 30.06 के एवरेज और 136.75 के स्ट्राइक रेट से उनके कुल T20 रन की संख्या 7,996 कर दी है. इस पारी के साथ उन्होंने अपना 51वां T20 अर्धशतक बनाया, जो उनके करियर के छह T20 शतकों का पूरा करता है. इनमें से 995 रन भारत के लिए T20I में 51 मैचों में आए हैं, जिसमें उन्होंने तीन शतक और तीन अर्द्धशतक बनाए हैं.

IND vs SA 3rd ODI: टीम इंडिया ने लिया टेस्ट का बदला, ROKO और जायसवाल के आगे ढेर हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाज; 9 विकेट से…

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सैमसन का प्रदर्शन

SMAT में, सैमसन ने अब 19 अर्द्धशतक बनाए हैं. अकेले इस सीज़न में, उन्होंने छह मैचों में 58.25 की शानदार औसत से 233 रन बनाए हैं, जिसमें 51* (41), 43 (15), 46 (28), और अब 73* (56) के स्कोर शामिल हैं. उनका घरेलू फॉर्म ऐसे समय में आया है जब भारत के T20 सेटअप में उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. 

सैमसन, जिनका एशिया कप में औसत प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी वे 132 रन के साथ भारत के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे – अभिषेक शर्मा (314) और तिलक वर्मा (213) के बाद – उन्हें उनके पसंदीदा ओपनिंग स्लॉट से हटाकर शुभमन गिल को टॉप पर फिट किया गया.

क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ T20Is

ओपनर के तौर पर तीन T20I सेंचुरी लगाने के बावजूद, सैमसन को एशिया कप के दौरान मिडिल और लोअर ऑर्डर में भेजा गया और बाद में ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज़ में सिर्फ़ एक इनिंग के बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया. अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ आने वाले T20Is के लिए इंडिया की टीम का हिस्सा होने के बावजूद, प्लेइंग XI में उनकी जगह पक्की नहीं है. जितेश शर्मा भी लोअर-ऑर्डर विकेटकीपिंग ऑप्शन के तौर पर टीम में हैं, तो सवाल बना हुआ है: क्या सैमसन आखिरकार लगातार रन बना पाएंगे, या उन्हें एक बार फिर साइडलाइन से देखना पड़ेगा?

IND v SA: यशस्वी जायसवाल का बड़ा कारनामा, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले बने छठे भारतीय; जानें लिस्ट में किन-किन दिग्गजों का है नाम?

Tags: India South Africa T20IsKerala cricketsanju samsonSyed Mushtaq Ali Trophy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संजू सैमसन का कोच गंभीर को सीधा संदेश, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ T-20 में मिलेगी जगह?