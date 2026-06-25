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IND vs IRE: सिर्फ 84 रन… संजू सैमसन के निशाने पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

IND vs IRE: भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के पास रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. रोहित शर्मा के नाम भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का मौका है. संजू सैमसन इस रिकॉर्ड को तोड़ने से थोड़ी दूर हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 25, 2026 6:02:49 PM IST

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन.
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन.


IND vs IRE: भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला शुक्रवार यानी 26 जून को बेलफास्ट के मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम का यह दौरा कई खिलाड़ियों के लिए खास होने वाला है. इस दौरे पर भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भी फैंस की नजरें होंगी, जिन्होंने भारत को तीसरा टी20 वर्ल्ड कप कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. संजू सैमसन के पास इस दौर पर बड़ा कारनामा करने का मौका है, जिससे वो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को भी पीछे छोड़ देंगे.

दरअसल, संजू सैमसन के पास भारत-आयरलैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल करने का मौका है. फिलहाल इस मामले में भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर है.

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संजू सैमसन तोड़ेंगे रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज में रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. रोहित शर्मा आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 200 रन बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं. उनके नाम 4 पारियों में 201 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं. रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, जिसके चलते संजू सैमसन के पास उनका यह रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है.

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने आयरलैंड के खिलाफ 3 पारियों में 118 रन बनाए हैं. अगर संजू सैमसन आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में 84 रन बना लेते हैं, तो वह रोहित शर्मा का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे. दरअसल, भारत की मौजूदा टी20 टीम में संजू सैमसन ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम आयरलैंड के खिलाफ 100 से ज्यादा रन दर्ज हैं.

ये भी पढ़ें: IND vs IRE: बेलफास्ट में बरसेंगे रन या गेंदबाज ढाएंगे कहर… पहले T20 में क्या गुल खिलाएगी पिच? देखें रिपोर्ट

भारत-आयरलैंड टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन

  • 201 रन- रोहित शर्मा
  • 161 रन- एंडी बालबर्नी
  • 151 रन- दीपक हुड्डा
  • 123 रन- हैरी टेक्टर
  • 118 रन- संजू सैमसन

संजू का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड

संजू सैमसन का आयरलैंड के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है. संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ अभी तक सिर्फ 3 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 59 की शानदार औसत और 171.01 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 118 रन आए हैं. ऐसे में 2 टी20 मैचों में संजू सैमसन 84 रन बनाकर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

Tags: ind vs irerohit sharmasanju samson
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