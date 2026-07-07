IND vs ZIM: संजू सैमसन को क्यों किया बाहर? क्या टीम में वैभव सूर्यवंशी बैठ रहे फिट, BCCI ने किया क्लियर

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साफ कर दिया है कि संजू सैमसन को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें आराम दिया गया है. बोर्ड का मानना है कि इस दौरे का मकसद युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका देना है.
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्शन प्रोसेस से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर संजू सैमसन टीम के साथ जिम्बाब्वे भी जाते, तब भी उनके अंतिम एकादश में खेलने की संभावना बहुत कम थी. इसी वजह से सेलेक्शनकर्ताओं ने फैसला किया कि उन्हें आराम दिया जाए. अधिकारी ने यह भी कहा कि संजू सैमसन पहले से ही सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए इस दौरे से उन्हें ब्रेक देना सही फैसला माना गया.