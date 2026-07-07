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IND vs ZIM: संजू सैमसन को क्यों किया बाहर? क्या टीम में वैभव सूर्यवंशी बैठ रहे फिट, BCCI ने किया क्लियर

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम से बाहर रहने वाले संजू सैमसन को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है. बोर्ड के अनुसार उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया, बल्कि आराम दिया गया है ताकि युवा खिलाड़ियों को मौका मिल सके. सेलेक्शन समिति का मानना है कि संजू सैमसन एशियन गेम्स टीम का हिस्सा हैं और इस दौरे में उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिलता.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 10:04:32 AM IST

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन.
भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन.


भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने साफ कर दिया है कि संजू सैमसन को टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें आराम दिया गया है. बोर्ड का मानना है कि इस दौरे का मकसद युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका देना है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्शन प्रोसेस से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर संजू सैमसन टीम के साथ जिम्बाब्वे भी जाते, तब भी उनके अंतिम एकादश में खेलने की संभावना बहुत कम थी. इसी वजह से सेलेक्शनकर्ताओं ने फैसला किया कि उन्हें आराम दिया जाए. अधिकारी ने यह भी कहा कि संजू सैमसन पहले से ही सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए इस दौरे से उन्हें ब्रेक देना सही फैसला माना गया.

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युवा खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मौका

बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा कि लोगों को सेलेक्शन समिति की आलोचना करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए. उनके मुताबिक, संजू सैमसन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और जब उन्हें इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिलना था, तो उन्हें टीम के साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं था. सेलेक्शनकर्ताओं का पूरा ध्यान इस समय नई प्रतिभाओं को तैयार करने पर है.

प्लेइंग XI से बाहर थे संजू

संजू सैमसन की गैरमौजूदगी इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टी20 मुकाबले की प्लेइंग इलेवन से भी बाहर रखा गया था. इसके बाद जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी उनका सेलेक्शन नहीं हुआ. अब इस सीरीज में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे युवा बल्लेबाजों के पास ओपनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका होगा. भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि तिलक वर्मा उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे.

Tags: bccihome-hero-pos-1sanju samson
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