Home > खेल > संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO

संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO

Sanju Samson Rajinikanth Fan: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर संजू सैमसन की सुपरस्टार रजनीकांत के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. संजू को रजनीकांत की फिल्में देखना बहुत पसंद हैं. हाल ही में रजनीकांत की जेलर-2 फिल्म आई. इस फिल्म को देखने के लिए रजनीकांत ने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 20, 2026 10:38:58 AM IST

संजू सैमसन ने रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए बुक कर डाला पूरा थिएटर.
संजू सैमसन ने रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए बुक कर डाला पूरा थिएटर.


Sanju Samson Rajinikanth Fan: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है, लेकिन इन दिनों संजू सैमसन पर रजनीकांत का खुमार छाया हुआ है. संजू सैमसन ने रजनीकांत की दीवानगी में कुछ ऐसा किया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, संजू सैमसन ने हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया. संजू सैमसन अपनी पत्नी, करीबी दोस्तों और भारतीय टीम के कुछ सपोर्ट स्टाफ के साथ फिल्म का मजा लेने के लिए पहुंचे.

संजू सैमसन ने बताया कि वो सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने खुद खुलासा किया कि वो दिल्ली के एक इवेंट में बिजी थे, जिसकी वजह से जेलर-2 फिल्म को रिलीज वाले दिन नहीं देख पाए थे. हालांकि जैसे ही उन्हें समय मिला, तो उन्होंने फिल्म देखने के लिए थिएटर ही बुक कर लिया.

You Might Be Interested In

क्या बोले संजू सैमसन?

संजू सैमसन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रजनीकांत को लेकर अपनी दीवानगी पर बात करते हैं. संजू सैमसन ने कहा, ‘मुझे रजनी सर की फिल्में देखना बहुत पसंद है, और मैं हमेशा उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता हूं. वैसे, मैं एक दिन लेट हो गया हूं. मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखने की कोशिश करता हूं. कल दिल्ली में हमारा एक इवेंट था, इसलिए मैं फिल्म नहीं देख पाया.’

संजू सैमसन ने आगे कहा, ‘लेकिन आज किस्मत से मुझे पूरा थिएटर बुक करने का मौका मिल गया. मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, और मेरी पत्नी भी यहां साथ है. मैं बड़े पर्दे पर रजनी सर को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं.’ खास बात यह है कि संजू सैमसन ने टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को भी फिल्म देखने के लिए बुलाया है, जो तमिल भाषा समझते हैं. उन्होंने बताया कि टीम के सपोर्ट स्टाफ में जितने भी लोग तमिल जानते हैं, वो सभी इस स्क्रीनिंग में आ रहे हैं.

न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे संजू सैमसन

संजू सैमसन भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंच गए हैं. इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. संजू सैमसन इस सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. वह इस सीरीज के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं. संजू सैमसन ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. संजू के बल्ले से उस सीरीज में 2 अर्धशतक आए. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फैंस को संजू से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

Tags: sanju samson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026

कंगना रनौत का नवरात्रि लुक वायरल

October 18, 2026

पिता के गुजरने के बाद नीति मोहन का छलका दर्द

October 18, 2026

कौन हैं IPS मृदुल कच्छवा?

October 17, 2026

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026
संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO
संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO
संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO
संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO
संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO