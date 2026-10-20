संजू सैमसन पर चढ़ा रजनीकांत का खुमार! ‘Jailer 2’ के बुक कर डाला पूरा थिएटर, देखें VIDEO

Sanju Samson Rajinikanth Fan: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने कई बार इसका जिक्र भी किया है, लेकिन इन दिनों संजू सैमसन पर रजनीकांत का खुमार छाया हुआ है. संजू सैमसन ने रजनीकांत की दीवानगी में कुछ ऐसा किया है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है. दरअसल, संजू सैमसन ने हाल ही में रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया. संजू सैमसन अपनी पत्नी, करीबी दोस्तों और भारतीय टीम के कुछ सपोर्ट स्टाफ के साथ फिल्म का मजा लेने के लिए पहुंचे.

संजू सैमसन ने बताया कि वो सुपरस्टार रजनीकांत के बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने खुद खुलासा किया कि वो दिल्ली के एक इवेंट में बिजी थे, जिसकी वजह से जेलर-2 फिल्म को रिलीज वाले दिन नहीं देख पाए थे. हालांकि जैसे ही उन्हें समय मिला, तो उन्होंने फिल्म देखने के लिए थिएटर ही बुक कर लिया.

क्या बोले संजू सैमसन?

संजू सैमसन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रजनीकांत को लेकर अपनी दीवानगी पर बात करते हैं. संजू सैमसन ने कहा, ‘मुझे रजनी सर की फिल्में देखना बहुत पसंद है, और मैं हमेशा उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता हूं. वैसे, मैं एक दिन लेट हो गया हूं. मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखने की कोशिश करता हूं. कल दिल्ली में हमारा एक इवेंट था, इसलिए मैं फिल्म नहीं देख पाया.’

@IamSanjuSamson thinking in that event be like: Enna ya da FDFS paaka vidaama panreenga, Irungada ngotha naliki motha screen um book panni sambavam panren😎🔥😂… So CUTE to express his love towards thalaivar @rajinikanth #Jailer2b❤️🧨 https://t.co/M7PQtm0vKX — HUKUM (@VickyRajinified) October 20, 2026

संजू सैमसन ने आगे कहा, ‘लेकिन आज किस्मत से मुझे पूरा थिएटर बुक करने का मौका मिल गया. मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है, और मेरी पत्नी भी यहां साथ है. मैं बड़े पर्दे पर रजनी सर को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं.’ खास बात यह है कि संजू सैमसन ने टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को भी फिल्म देखने के लिए बुलाया है, जो तमिल भाषा समझते हैं. उन्होंने बताया कि टीम के सपोर्ट स्टाफ में जितने भी लोग तमिल जानते हैं, वो सभी इस स्क्रीनिंग में आ रहे हैं.

न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंचे संजू सैमसन

संजू सैमसन भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंच गए हैं. इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. संजू सैमसन इस सीरीज में खेलते दिखाई देंगे. वह इस सीरीज के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहे हैं. संजू सैमसन ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. संजू के बल्ले से उस सीरीज में 2 अर्धशतक आए. अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी फैंस को संजू से धमाकेदार प्रदर्शन की उम्मीद है.