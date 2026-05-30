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‘पहला ही उड़ा देंगे…’, जब संजू सैमसन ने उतारी वैभव सूर्यवंशी की नकल, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी

Viral Video: भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में संजू सैमसन एक समारोह में वैभव सूर्यवंशी की मिमिक्री करते हुए दिखाई देते हैं. संजू सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी के अंदाज में उनके डेब्यू की स्टोरी बताते हैं.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 30, 2026 1:52:25 PM IST

जब संजू सैमसन ने की वैभव सूर्यवंशी की मिमिक्री.
जब संजू सैमसन ने की वैभव सूर्यवंशी की मिमिक्री.


Sanju Samson Mimicry: 15 साल के युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन किया. सूर्यवंशी ने पूरे सीजन में 230 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से करीब 800 रन बना दिए. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) की आक्रामक और निडर बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. क्रिकेट के गलियारों में सूर्यवंशी की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही है. इस बीच संजू सैमसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में संजू सैमसन IPL 2025 का मजेदार किस्सा सुनाते हैं, जब वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करने वाले थे. उस समय संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे, जिनके अंडर सूर्यवंशी ने अपना आईपीएल डेब्यू किया था. देखें संजू सैमसन की मिमिक्री का मजेदार वीडियो…

संजू सैमसन ने उतारी सूर्यवंशी की नकल

वायरल वीडियो बीसीसीआई नमन अवॉर्ड्स 2026 का है, जिसमें भारतीय टीम के कई खिलाड़ी शामिल हुए थे. इस समारोह के दौरान संजू सैमसन ने वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का मजेदार किस्सा सुनाया और उनकी नकल उतारने की कोशिश की. संजू सैमसन ने बताया कि टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने उन्हें होटल रूम में बुलाकर कहा कि वैभव अभी बहुत छोटा है. ऐसे में उसे समझाना होगा कि कैसे खेलना है. इसके बाद संजू और राहुल द्रविड़ ने वैभव सूर्यवंशी को कमरे में बुलाया.

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संजू सैमसन (Sanju Samson) ने आगे बताया कि राहुल द्रविड़ ने वैभव सूर्यवंशी से पूछा कि ‘तुम्हारा प्लान क्या है?’ फिर संजू ने वैभव सूर्यवंशी के अंदाज में बोलते हुए कहा कि वैभव ने कहा, ‘ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो खेलेंगे.’ इस पर राहुल द्रविड़ ने फिर से पूछा कि असली प्लान क्या है? फिर वैभव ने कहा कि सर अगर हमें पहली गेंद मिली, तो हम पहला ही उड़ा देंगे. संजू सैमसन ने जिस तरह वैभव सूर्यवंशी की मिमिक्री की, उसे सुनकर वहां पर मौजूद हर कोई हंसने लगा.

वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक डेब्यू

बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 14 साल की उम्र में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया था. सूर्यवंशी ने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर सिक्स लगाया. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स की टीम का अहम हिस्सा बन गए. आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वैभव ने अगली सीजन भी धमाल मचाया. IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 अर्धशतक और 1 शतक लगाया. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237 और एवरेज 48.50 का रहा.

Tags: IPL 2026sanju samsonVaibhav Sooryavanshiviral video
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