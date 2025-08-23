Home > खेल > Asia Cup 2025 से पहले अस्पताल में भर्ती हुआ टीम इंडिया का यह स्टार बल्लेबाज, पत्नी ने साझा की तस्वीर, फैन्स के बीच बढ़ी टेंशन

Sanju Samson: एशिया कप से पहले भारतीय टीम के लिए अचानक एक बुरी खबर आई जब टीम में चयनित हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की एक तस्वीर अचानक सोशल मीडिया पर सामने आई। इस तस्वीर में वो अस्पातल में नजर आ रहे थे।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 23, 2025 15:08:45 IST

Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले भारतीय टीम के लिए अचानक एक बुरी खबर आई जब टीम में चयनित हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की एक तस्वीर अचानक सोशल मीडिया पर सामने आई। इस तस्वीर में वो अस्पातल में नजर आ रहे थे। दरअसल संजू एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू होगा और 28 सितंबर तक चलेगा, लेकिन टूर्नामेंट से कुछ हफ्ते पहले ही सैमसन की फिटनेस को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। उनकी पत्नी चारुलता रमेश ने अस्पताल से एक अपडेट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है।

पत्नी ने अस्पताल से तस्वीर की शेयर 

संजू की धर्म पत्नी चारुलता ने बताया कि संजू 21 अगस्त की दोपहर 3 बजे अस्पताल में थे। इसी शाम को केरल क्रिकेट लीग 2025 का दूसरा मैच खेला गया, जिसमें सैमसन की टीम कोच्चि ब्लू टाइगर्स मैदान में उत्तरी और दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में वह मैदान पर मौजूद थे  हालाँकि, उन्हेंबल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया, लेकिन अगर मामला गंभीर निकला, तो यह भारतीय टीम और चयनकर्ताओं के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

KCL में कप्तानी कर रहे हैं सैमसन

संजू सैमसन इस समय केसीएल में कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी टीम ने मैच जीता, जिसकी जानकारी चारुलता ने साझा की। मैच में उनकी मौजूदगी से यह भी पता चला कि वह खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्पताल जाने का कारण अभी भी सवालों के घेरे में है।

क्या उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा?

संजू सैमसन ने हाल के दिनों में टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में शानदार प्रदर्शन किया है। वह भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं और 2024 में उन्होंने बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन शतक लगाए थे। उनकी फॉर्म को देखते हुए, एशिया कप में उनकी अहम भूमिका होने की उम्मीद है। हालाँकि, शुभमन गिल की वापसी और उप-कप्तानी ने प्लेइंग इलेवन में संजू की जगह को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि गिल और अभिषेक शर्मा से पारी की शुरुआत कराने की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते संजू को मध्यक्रम में खेलना पड़ सकता है।

Tags: asia cup 2025sanju samsonsanju samson wife
