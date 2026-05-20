मैदान पर भिड़े, सोशल मीडिया पर हुआ सुलह! संजू-क्लासेन ने कुछ इस तरह खत्म किया विवाद

Sanju Samson vs Heinrich Klaasen: आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए मैच के दौरान मैदान पर बड़ा विवाद देखने को मिला. मुकाबले के दौरान संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन के बीच तीखी बहस हो गई थी. चेपॉक स्टेडियम में हुई इस घटना ने फैंस को भी हैरान कर दिया, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आमतौर पर शांत स्वभाव के माने जाते हैं.

क्लासेन के विकेट के बाद बढ़ा विवाद

यह घटना उस समय हुई जब सनराइजर्स हैदराबाद 182 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. हेनरिक क्लासेन 47 रन बनाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन नूर अहमद ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. विकेट गिरते ही क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर बहस शुरू हो गई. दोनों खिलाड़ियों को एक-दूसरे से कुछ कहते हुए देखा गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Heinrich Klassen’s Instagram story for Sanju Samson. ❤️ pic.twitter.com/wXL53qxwuz — Tanuj (@ImTanujSingh) May 20, 2026

खिलाड़ियों ने संभाला मामला

मैदान पर बहस बढ़ती देख बाकी खिलाड़ियों और अंपायरों ने बीच-बचाव किया. क्लासेन पवेलियन लौटते समय भी कुछ कहते नजर आए, जिसका जवाब सैमसन ने भी दिया. हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा और जल्द ही खिलाड़ियों ने स्थिति संभाल ली. इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए थे.

सोशल मीडिया पर खत्म हुआ विवाद

मैच के कुछ दिनों बाद दोनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए सम्मान जताकर विवाद खत्म होने का संकेत दिया. संजू सैमसन ने क्लासेन के साथ गले मिलते हुए तस्वीर शेयर की और लिखा कि मैदान पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मैदान के बाहर उनके दिल में क्लासेन के लिए काफी सम्मान है.

वहीं क्लासेन ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वह सैमसन के खेल के बड़े फैन हैं और अगली भिड़ंत का इंतजार रहेगा. दोनों के पोस्ट के बाद फैंस ने राहत की सांस ली.

Sanju Samson’s Instagram story for Heinrich Klaasen 💛 pic.twitter.com/T7cbDEEpRl — Johns. (@CricCrazyJohns) May 20, 2026

ईशान किशन बने जीत के हीरो

विवाद के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच में शानदार वापसी की. ईशान किशन ने 47 गेंदों पर 70 रनों की दमदार पारी खेली और टीम को 19 ओवर में 5 विकेट से जीत दिला दी. उनकी बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया.

प्लेऑफ की तस्वीर हुई साफ

इस जीत के साथ पैट कमिंस की कप्तानी वाली SRH टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है. टीम के 13 मैचों में 8 जीत हो चुकी हैं. अब उसका आखिरी लीग मुकाबला RCB के खिलाफ होगा. दूसरी ओर, CSK की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उसे गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत के साथ दूसरे मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

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