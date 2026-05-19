Home > क्रिकेट > CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल

CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल

Sanju Samson Heinrich Klaasen Fight: सीएसके बनाम हैदराबाद के मैच में संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन के बीच विवाद हो गया. बीच मैच में दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे मैदान पर माहौल बिगड़ गया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: May 19, 2026 12:17:12 PM IST

संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन के बीच विवाद.
संजू सैमसन और हेनरिक क्लासेन के बीच विवाद.


Sanju Samson Heinrich Klaasen Fight: आईपीएल 2026 के 63वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में सीएसके को 5 विकेट से हार झेलनी पड़ी. इस मैच के दौरान हैदराबाद और सीएसके के खिलाड़ियों के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला. सीएसके के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और हैदराबाद के धाकड़ बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन आपस में भिड़ गए.

बीच मैच में दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे मैदान पर माहौल गरमा गया. यह घटना सनराइजर्स हैदराबाद का पारी के दौरान 15वें ओवर में हुई. स्पिन गेंदबाज नूर अहमद की गेंद पर हेनरिक क्लासेन बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन मिस कर गए. इस पर संजू सैमसन ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए क्लासेन के स्टंप्स बिखेर दिए.

You Might Be Interested In

संजू से क्यों भिड़े क्लासेन?

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 181 रनों का टारगेट का पीछा कर रही थी. हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन शानदार बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की जीत की ओर ले जा रहे थे. इसी दौरान नूर अहमद की गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, जिस पर संजू ने उनकी गिल्लियां बिखेर दीं. संजू सैमसन (Sanju Samson) तुरंत उछलकर जश्न मनाने रहे. इसके बाद रिप्ले में थर्ड अंपायर ने पाया कि क्लासेन का पैर साफ तौर पर क्रीज के बाहर हवा में था.

ऐसे में क्लासेन को आउट करार दिया गया. इसी समय मैदान पर माहौल गरमा गया. दरअसल, आउट होने के बाद पवेलियन जाते हुए संजू सैमसन से कुछ कहा. फिर क्या था संजू सैमसन भी पीछे नहीं हटे. उन्होंने भी क्लासेन को जवाब दिया. दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कुछ देर तक बहस हुई. इसके बाद मैदान पर मौजूद अंपायरों ने विवाद को शांत करवाया.

कैसा रहा मैच?

मैच की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 180 रन बनाए थे. सीएसके की ओर से सबसे ज्यादा 44 रन बनाए. इसके अलावा कार्तिक शर्मा ने 32, संजू सैमसन ने 27 और शिवम दुबे ने 26 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर सीएसके ने हैदराबाद को 181 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम 19 ओवर में टारगेट चेज कर लिया. हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 70 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा हेनरिक क्लासेन ने भी 47 रन बनाए. इसके दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने सीएसके को 5 विकेट से शिकस्त दी.

ये भी पढ़ें:- MS Dhoni नहीं हुए हैं रिटायर, IPL 2027 में करेंगे वापसी! रैना ने बताई माही से बातचीत की इनसाइड स्टोरी

Tags: Heinrich KlassenIPL 2026sanju samson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होटल में क्यों बिछाई जाती है सफेद बेडशीट?

May 18, 2026

जौन एलिया के 8 बेहतरीन शेर

May 18, 2026

प्यार के चक्कर में मां से पड़ी थी मार…

May 18, 2026

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026
CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल
CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल
CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल
CSK vs SRH: चेन्नई में गरमाया माहौल… संजू सैमसन से भिड़ा हैदराबाद का खूंखार बल्लेबाज, VIDEO वायरल