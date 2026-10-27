Home > खेल > गौतम गंभीर नहीं, संजू सैमसन ने वैभव को दिलाया ओपनिंग स्पॉट! खुद तीसरे नंबर पर उतरकर जीता दिल

गौतम गंभीर नहीं, संजू सैमसन ने वैभव को दिलाया ओपनिंग स्पॉट! खुद तीसरे नंबर पर उतरकर जीता दिल

Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ओपनिंग करने आए. उन्होंने पहली गेंद पर ही चौका लगाकर अपना रुख साफ कर दिया. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में सिर्फ 19 गेंद पर 45 रनों की आतिशी पारी खेली.

By: Ankush Upadhayay | Published: October 27, 2026 5:50:37 PM IST

संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी.
संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी.


Sanju Samson and Vaibhav Sooryavanshi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को वेलिंगटन में तीसरा टी20 मैच खेला गया. इस मुकाबले में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने का मौका मिला. उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की. ओपनिंग में आते ही वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अंदाज देखने को मिला. उन्होंने इस मैच में सिर्फ 19 गेंद पर 45 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के लगाए. इससे पहले दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन फ्लॉप साबित रहे. उन्होंने 8 गेंद पर सिर्फ 4 रन बनाए. हालांकि अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग का मौका कैसे मिला? क्या हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू को नीचे करके वैभव सूर्यवंशी को आगे भेजा?

संजू ने खुद छोड़ा ओपनिंग स्पॉट!

संजू सैमसन तीसरे टी20 में ओपनिंग की बजाय तीसरे नंबर पर खेलने आए. उनकी जगह 15 साल के युवा सनसनी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की. एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी ने हेड कोच गौतम गंभीर से ओपनिंग स्पॉट देने के लिए कहा था. हालांकि गौतम गंभीर मौजूदा ओपनिंग जोड़ी को छेड़ना नहीं चाहते थे. ऐसे में संजू सैमसन ने खुद आगे आए. उन्होंने खुद ओपनिंग का स्पॉट छोड़ने का फैसला लिया और वैभव सूर्यवंशी को तीसरे टी20 में ओपनिंग करने का मौका दिया. नतीजा यह रहा कि वैभव सूर्यवंशी ने ओपनिंग में आते ही पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर दी.

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संजू-वैभव का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें संजू सैमसन बहुत ही प्यार के साथ वैभव सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी कोने में अकेले खड़े थे, क्योंकि उन्हें नेट्स में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा था. उसी दौरान संजू सैमसन की नजर उन पर पड़ी, वे तुरंत उनके पास गए और उनसे बातचीत की. इसके लिए संजू सैमसन की इंटरनेट पर जमकर तारीफ की जा रही है.

भारत ने जीता तीसरा टी20 मैच

मैच की बात करें, तो भारतीय टीम ने तीसरे टी20 में 6 विकेट से जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है. तीसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 198 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 13.2 ओवर में 4 विकेट के खोकर टारगेट हासिल कर लिया. भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 35 गेंद पर तूफानी शतक लगाया. उन्होंने 38 गेंद पर 113 रनों की धुआंधार पारी खेली. उनके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने भी 45 रनों की आतिशी पारी खेली. इसके दम पर टीम इंडिया ने 40 गेंद बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया.

Tags: sanju samsonVaibhav Sooryavanshiviral video
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