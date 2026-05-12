Home > खेल > ‘वो मुझसे ज्यादा हकदार…’, ईशान किशन की वापसी से डरे थे संजू सैमसन, IPL के बीच बयां किया दर्द

‘वो मुझसे ज्यादा हकदार…’, ईशान किशन की वापसी से डरे थे संजू सैमसन, IPL के बीच बयां किया दर्द

Sanju Samson On Ishan Kishan: संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. संजू ने लगातार 3 अर्धशतकीय पारियां खेली थीं. उससे पहले संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में भी मौका नहीं मिल पा रहा था. संजू की जगह ईशान किशन को मौका मिला था.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 12, 2026 1:39:22 PM IST

संजू सैमसन ने ईशान किशन को लेकर बड़ा खुलासा किया.
संजू सैमसन ने ईशान किशन को लेकर बड़ा खुलासा किया.


Sanju Samson On Ishan Kishan: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं. मौजूदा सीजन में संजू सैमसन 2 शतक भी लगा चुके हैं, जिसके चलते सीएसके की प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बची हुई है. संजू सैमसन पिछले कुछ समय से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी भारत की जीत के हीरो रहे थे. हालांकि एक समय ऐसा भी था, जब संजू सैमसन (Sanju Samson) का टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से पत्ता कटने वाला था. वर्ल्ड कप के पहले ईशान किशन ने उनकी जगह ले ली थी. ईशान किशन ने 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी की थी, लेकिन उनके आने से संजू का बेंच पर बैठना पड़ा था. अब इसको लेकर संजू सैमसन ने खुलकर बात की है. संजू ने बताया कि उस स्थिति में कोई भी असुरक्षित (Insecure) महसूस करता.

आखिरी समय पर संजू को मिला था मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से कुछ महीने पहले संजू सैमसन सिलेक्टर्स के प्लान का हिस्सा नहीं थे. हालांकि शुभमन गिल के टीम से बाहर जाने के बाद संजू सैमसन को फिर से मौका मिला, लेकिन इस बार उनके साथ ईशान किशन की भी वापसी हुई. विश्व कप से पहले भारत ने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली. इस सीरीज में संजू सैमसन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जबकि ईशान किशन ने अपनी चमक बिखेरी. इसके चलते ईशान किशन टीम इंडिया के प्लेइंग-11 में संजू की जगह खेलने लगे. उस समय हर किसी को पता था कि ईशान किशन के आने से संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में बाहर बैठना पड़ेगा. अब इसको लेकर संजू सैमसन ने खुद बात है, जिसमें उन्होंने अपने दिल का दर्द जाहिर किया है.

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संजू सैमसन ने क्या कहा?

हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर संजू सैमसन का एक पॉडकास्ट रिलीज किया है. इसमें संजू सैमसन ईशान को लेकर बात करते हैं. संजू ने कहा कि ईशान किशन (Ishan Kishan) अचानक ही टीम में आ गए. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और झारखंड के लिए चैंपियनशिप की जीती. इसके बाद ईशान की वापसी हुई. संजू ने आगे कहा, ‘हम सिर्फ खुद को देखते हैं. है ना? मुझे लगता है कि मैंने दिन-रात मेहनत की, लेकिन हाल ही में मुझे महसूस हुआ कि ईशान ने भी वही किया. संजू ने कहा कि पिछले दो सालों में ईशान के साथ जो हुआ. वह टीम से बाहर थे. उन्होंने घरेलू क्रिकेट में काफी मेहनत की और फिर वापसी की. ईशान ने रन बनाना शुरू कर दिया था.

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संजू ने ऑन कैमरा स्वीकार किया था कि उन्हें महसूस हो रहा था कि ईशान किशन उनकी जगह लेने के लिए आ रहे हैं. फिर ईशान ने त्रिवेंद्रम में शतक लगाया. इसके बाद उन्होंने सोचा कि संजू, बस अब उसे मौका दे देना चाहिए, बॉस. संजू को लगा कि ईशान किशन उनसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि ईशान ने मौके मिलने पर ज्यादा रन बनाए हैं. संजू ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि ईशान किशन जबरदस्त फॉर्म में है. ईशान ने यहां तक पहुंचने के लिए सबकुछ किया है और वर्ल्ड कप से पहले शतक भी लगाया है.

संजू ने बीच वर्ल्ड कप में की वापसी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में संजू सैमसन को प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया था. उनकी जगह ईशान किशन ओपनिंग कर रहे थे. हालांकि बीच टूर्नामेंट में संजू सैमसन को वापसी हुई, जब गलत कॉम्बिनेशन के कारण भारतीय टीम को हार मिल रही थी. संजू सैमसन ने उस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार किया और अपने करियर की बेहतरीन पारियां खेलीं. संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहम मुकाबले में नाबाद 97 रनों की पारी खेली. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में भी 89-89 रन बनाए. इसके चलते भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता.

Tags: ishan kishansanju samson
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