संजू सैमसन की बर्बादी की वजह बने वैभव सूर्यवंशी? इंग्लैंड के बाद अब जिम्बाब्वे T20I सीरीज से भी करवाया पत्ता साफ!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे संजू सैमसन को अचानक टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है, और इस बड़े फैसले के पीछे सबसे बड़ा विलेन कोई और नहीं बल्कि युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को माना जा रहा है. खराब फॉर्म से जूझ रहे सैमसन को इंग्लैंड दौरे के बीच से ड्रॉप करने के बाद अब जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से भी पत्ता साफ कर दिया गया है. हैरान करने वाली बात यह है कि जहां अनुभवी सैमसन पर गाज गिरी है, वहीं वैभव सूर्यवंशी सिलेक्टर्स की मेहरबानी के चलते टीम में अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे. सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस नए खिलाड़ी के चक्कर में संजू सैमसन का करियर दांव पर लग गया है?

आपको बताते चलें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. इस दौरे पर टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी. हालांकि, इस टीम सिलेक्शन में सबसे चौंकाने वाला फैसला विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को बाहर रखना रहा है, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

संजू फिलहाल भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं, लेकिन वहां दूसरे मैच के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया था. लगातार तीन मैचों में फ्लॉप रहने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा. अब जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में उनकी जगह रिंकू सिंह की वापसी हुई है. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में डेब्यू करने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं.

वर्ल्ड कप विनर संजू सैमसन की छुट्टी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ रहे संजू सैमसन के लिए वर्ल्ड कप के ठीक बाद का समय अच्छा नहीं रहा. आयरलैंड के खिलाफ दो और इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा, जिसके बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया. वर्ल्ड कप के बाद संजू को सिर्फ तीन मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने महज 5, 0 और 1 रन का स्कोर बनाया. इसी खराब फॉर्म का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है और जिम्बाब्वे दौरे से उनकी छुट्टी हो गई है, जबकि रिंकू सिंह ने टीम में दोबारा जगह बना ली है.

प्रभसिमरन सिंह और अशोक शर्मा को पहली बार मौका

आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले प्रभसिमरन सिंह को पहली बार टीम इंडिया में शामिल किया गया है. उनके अलावा, आईपीएल 2026 में अपनी रफ्तार से सबको हैरान करने वाले और सीजन की सबसे तेज गेंद फेंकने वाले तेज गेंदबाज अशोक शर्मा को भी पहली बार भारतीय टीम का टिकट मिला है; अशोक आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं.

इसके साथ ही रफ्तार के सौदागर मयंक यादव की भी टीम में वापसी हुई है. मयंक चोट के कारण काफी समय से क्रिकेट के मैदान से दूर थे, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट होकर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर आग उगलने के लिए तैयार हैं.

जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), सुर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).