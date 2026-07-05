संजू सैमसन को ड्रॉप करने पर मचा बवाल! लाइव मैच में कोच गौतम गंभीर से भिड़ गए संजू? वीडियो वायरल

संजू सैमसन भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम बन चुके हैं, जो टीम के अंदर-बाहर होने के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है. हैरान करने वाली बात यह है कि जब भी वो भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करते हैं, उसके कुछ ही समय बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है. अभी कुछ समय पहले ही जिस खिलाड़ी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत में बेहद अहम भूमिका निभाई थी, उसे इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से अचानक ड्रॉप कर दिया गया.

दरअसल, संजू लगातार तीन मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी जगह युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका दे दिया गया. वैभव के इसी डेब्यू मैच के दौरान संजू सैमसन और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. हालांकि इस वीडियो में कोई आवाज नहीं है, लेकिन दोनों के बीच के हाव-भाव और उस पल ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

गौतम गंभीर और संजू सैमसन के बीच क्या बात हुई?

एक तरफ जहां मैदान पर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की चर्चा थी, वहीं दूसरी तरफ संजू को सिर्फ तीन मैचों की नाकामी के बाद बाहर किए जाने से हर कोई हैरान था. वर्ल्ड कप की ऐतिहासिक जीत के बाद कोचिंग स्टाफ लगातार संजू का समर्थन कर रहा था, भले ही वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में फ्लॉप रहे थे. यहां तक कि इस मैच से ठीक पहले बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने साफ कहा था कि टीम में कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा कर रहे हैं, और आप उन्हें ऐसे ही टीम से बाहर नहीं कर सकते.

As Vaibhav Suryavanshi replaced Sanju Samson, Gambhir was seen having a long & animated chat with Samson. pic.twitter.com/OVR2FIJsGe — Varun (@Defending_18) July 4, 2026

कप्तान श्रेयस अय्यर की बातों से भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि संजू को आगे भी मौके मिलेंगे. लेकिन दूसरे मैच की टॉस होते ही ये सारे दावे धरे के धरे रह गए और तीन मैचों के खराब दौर की वजह से संजू को प्लेइंग इलेवन से ड्रॉप कर दिया गया. जब मैदान पर वैभव को उनकी डेब्यू कैप दी जा रही थी, ठीक उसी समय कोच गौतम गंभीर और संजू सैमसन के बीच एक बेहद गंभीर बातचीत चल रही थी. भले ही दोनों के बीच क्या बात हुई यह सामने नहीं आया है, लेकिन उनके चेहरों को देखकर साफ था कि चर्चा काफी गहरी और संजीदा थी.

टीम में ‘इन और आउट’ का सिलसिला

संजू सैमसन के करियर की कहानी बड़ी अजीब रही है. वो दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बने जिसने टी20 इंटरनेशनल में लगातार दो शतक जड़े. लेकिन इसके ठीक बाद शुभमन गिल को बतौर ओपनर फिट करने के लिए संजू को मिडिल ऑर्डर में धकेल दिया गया, जबकि बाद में खुद गिल टी20 टीम से बाहर हो गए. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में भी संजू को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली. और अब, जब उन्होंने लगातार तीन मैचों में 5, 0 और 1 रन बनाए, तो उन्हें एक बार फिर टीम से बाहर कर दिया गया.