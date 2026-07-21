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‘रोहित शर्मा भरोसे के लायक नहीं, मुझे उसपर यकीन नहीं…’ संजू सैमसन का हिटमैन को बड़ा मैसेज

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद संजू सैमसन ने अपने मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने उन्हें हिम्मत दी थी लेकिन इसके बाद भी उन्हें रोहित शर्मा पर विश्वास नहीं हुआ था.

By: Satyam Sengar | Published: July 21, 2026 5:52:40 PM IST

संजू सैमसन को रोहित शर्मा पर क्यों नहीं है यकीन.
संजू सैमसन को रोहित शर्मा पर क्यों नहीं है यकीन.


संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान अपने सबसे कठिन दौर को याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया था. उनकी जगह ईशान किशन को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिला. उस समय आईसीसी एंबेसडर की भूमिका निभा रहे रोहित शर्मा ने संजू का हौसला बढ़ाने की कोशिश की थी.

रोहित शर्मा ने संजू से कहा था, “निराश मत हो भाई. यह लंबा टूर्नामेंट है. तुम्हें मौका जरूर मिलेगा. मौका कभी भी आ सकता है.” हालांकि, संजू सैमसन ने माना कि उस समय वह इतने निराश थे कि उन्हें रोहित शर्मा की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ. उन्होंने कहा, “सच कहूं तो उस समय मुझे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ. हो सकता है कि उन्होंने अपने अनुभव और दिल से यह बात कही हो, लेकिन उस दिन मैं उनकी सोच को समझ नहीं पाया.”

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निराशा से उबरने में लगा समय
संजू सैमसन ने बताया कि न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होने के सिर्फ दो दिन बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो गया था, इसलिए उन्हें मानसिक रूप से संभलने का समय नहीं मिला. उन्होंने कहा कि किसी भी असफलता से बाहर निकलने में उन्हें लगभग एक सप्ताह लगता है. वह अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं, इसलिए उनकी निराशा चेहरे पर साफ दिखाई देती थी. करीब चार से पांच दिन तक वह इसी दौर से गुजरे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना शुरू किया.

शानदार वापसी कर बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
संजू ने बताया कि उन्होंने खुद से सवाल करना शुरू किया कि वह क्रिकेट क्यों खेलते हैं और उनका असली उद्देश्य क्या है. इस आत्ममंथन ने उन्हें नई ऊर्जा दी और जब मौका मिला तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया. संजू ने टूर्नामेंट में पांच मैचों में 321 रन बनाए. उनका औसत 80.25 और स्ट्राइक रेट 199.37 रहा. वह भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज और पूरे टूर्नामेंट के तीसरे सबसे सफल रन स्कोरर बने. उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

Tags: rohit sharmasanju samson
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