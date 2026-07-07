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जिम्बाब्वे टूर से बाहर हुए, अब एशियन गेम्स से भी कटेगा पत्ता? खतरे में संजू सैमसन का करियर

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की एशियन गेम्स 2026 टीम में जगह खतरे में बताई जा रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम में बदलाव कर सकता है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर खराब प्रदर्शन के बाद संजू सैमसन की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

By: Satyam Sengar | Published: July 7, 2026 1:35:29 PM IST

क्या एशियन गेम्स से भी बाहर होंगे संजू सैमसन.
क्या एशियन गेम्स से भी बाहर होंगे संजू सैमसन.


आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर संजू सैमसन का बल्ला बिल्कुल नहीं चला. तीन मैचों में उनके खाते में सिर्फ 6 रन आए. इसके बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच की प्लेइंग-11 से बाहर कर दिया गया. फिर जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी उनका नाम टीम में नहीं था. हालांकि बीसीसीआई ने कहा है कि उन्हें आराम दिया गया है ना कि टीम से बाहर किया गया है. इसी वजह से उनके भविष्य को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं.

संजू की खराब फॉर्म का फायदा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मिला. उन्हें मौका मिला और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींच लिया. वहीं प्रभसिमरन सिंह को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में मौका दिया गया है. वह भी शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन किया था और 2023 एशियन गेम्स में भारत के लिए खेल चुके हैं. ऐसे में विकेटकीपर-बल्लेबाज की जगह के लिए मुकाबला और कड़ा हो गया है.

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अब फैसला करेगा बीसीसीआई

हालांकि एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन नियमों के मुताबिक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बदलाव किए जा सकते हैं.  टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई इस विकल्प पर विचार कर सकता है. अगर ऐसा हुआ तो संजू सैमसन के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. अब देखना होगा कि चयनकर्ता उन पर भरोसा जताते हैं या किसी नए खिलाड़ी को मौका देते हैं.

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम

श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी

Tags: sanju samson
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