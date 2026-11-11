संजू सैमसन को मिला बर्थडे गिफ्ट, टी20 टीम की सौंपी गई कप्तानी, इस टूर्नामेंट में दिखाएंगे दम

Sanju Samson 32nd Birthday: भारतीय स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आज (11 नवंबर 2026) को अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं. संजू सैमसन को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले ही खास तोहफा मिल गया है. दरअसल, संजू को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के लिए केरल की टीम का कप्तान बनाया गया है. केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने मंगलवार (10 नवंबर) को इस टी20 टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्यीय टीम का एलान किया है, जिसकी कमान संजू सैमसन को सौंपी गई है. ऐसे में जन्मदिन के मौके पर संजू सैमसन की खुशी डबल हो गई है. संजू सैमसन लंबे समय बाद मैदान पर किसी टीम की कप्तानी करते दिखाई देंगे. यह टूर्नामेंट 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें संजू सैमसन की अगुवाई वाली केरल की टीम मध्य प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलने के लिए उतरेगी.

संजू के साथ इन प्लेयर्स को मिला मौका

SMAT 2026 के लिए केरल की टीम में संजू सैमसन के अलावा घरेलू क्रिकेट के कई स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इसमें सबसे पहला नाम रेड बॉल टीम के कप्तान विष्णु विनोद की है, जिन्हें इस टीम में जगह दी गई है. उनके अलावा केरल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अहमद इमरान और बैटिंग ऑलराउंडर गोविंद देव को भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया गया है.

वहीं, तेज गेंदबाजी की कमान केएम आसिफ को दी गई है, जबकि स्पिन डिपार्टमेंट विग्नेश पुथुर संभालेंगे. केरल की इस टीम में रोहन कुन्नुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलमान निजार और अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं.

किस ग्रुप में है केरल?

केरल की टीम ग्रुप-सी में है, जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र, असम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और त्रिपुरा की टीमें भी शामिल हैं. केरल का पहला मुकाबला मध्य प्रदेश के साथ होगा, जो 14 नवंबर को खेला जाएगा. बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब संजू सैमसन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कप्तानी करेंगे. उन्होंने पिछले सीजन भी केरल की कमान संभाली थी. उनकी टीम ग्रुप-ए में चौथे स्थान पर रही थी और नॉकआउट में जगह नहीं बना सकी थी.

SMAT 2026 के लिए केरल का स्क्वाड

संजू सैमसन (कप्तान, विकेटकीपर), रोहन कुन्नुम्मल, मोहम्मद अजहरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, गोविंद देव, कृष्णा दीवान, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), सलमान निजार, अखिल स्कारिया, निखिल एम, विग्नेश पुथुर, बीजू नारायणन, कार्तिक बी नायर, वैसाख चंद्रन, केएम आसिफ, निधिश एमडी, शराफुद्दीन एनएम, जलज सक्सेना.