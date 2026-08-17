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सालों का इंतजार खत्म! सुपर जायंट्स के चैंपियन बनने पर गदगद हुए संजीव गोयनका, रिएक्शन हुआ वायरल

Sanjiv Goenka Reaction On MSG Win: मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के पहली बार चैंपियन बनने पर संजीव गोयनका रिएक्शन सामने आया है. यह पहली बार है, जब उनकी मालिकाना हक वाली क्रिकेट टीम ने किसी बड़े टूर्नामेंट में ट्रॉफी उठाई है.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 17, 2026 10:41:33 AM IST

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के चैंपियन बनने पर संजीव गोयनका रिएक्शन वायरल.
मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के चैंपियन बनने पर संजीव गोयनका रिएक्शन वायरल.


Sanjiv Goenka Reaction On MSG Win: ‘द हंड्रेड’ के छठे सीजन का फाइनल रविवार को खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.  इसी के साथ संजीव गोयनका की मालिकाना हक वाली मैनचेस्टर ने पहली बार द हंड्रेड का खिताब उठाया. यह संजीव गोयनका के लिए बेहद खास पल था, क्योंकि पहली बार उनकी क्रिकेट फ्रेंचाइजी ने किसी बड़े टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया है.

लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 8 विकेट के नुकसान पर 158 रन का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में मैनचेस्टर सुपरजायंट्स ने 98 गेंद में 5 विकेट के गंवाकर 162 रन बना लिए और खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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पहली ट्रॉफी जीतने पर आया गोयनका का रिएक्शन

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के चैंपियन बनने पर फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका (Sanjiv Goenka) का रिएक्शन सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. संजीव गोयनका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ‘अपने पहले ही सीजन में चैंपियन! मैनचेस्टर सुपर जायंट्स. लॉर्ड्स में क्या शानदार रात रही, सुपर जायंट्स परिवार के हम सभी के लिए यह गर्व का पल है. यह पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक टीम की सामूहिक कोशिश थी. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर, गेंदबाजी में बेहतरीन स्पेल और जरूरत के समय विकेट लिए. जोस ने पूरे सीजन में टीम की अगुवाई की, और नॉकआउट में जिस तरह से पूरी टीम एकजुट हुई, उसी ने इस सीजन का रुख बदल दिया. जोस और इस जीत में योगदान देने वाले हर खिलाड़ी को बधाई. और हमारे समर्थकों का खास धन्यवाद, आपने पूरी तरह से टीम का हौसला बढ़ाया. यह जीत आपके लिए है.’

संजीव गोयनका इस साल बने थे टीम का मालिक

दरअसल, मैनचेस्टर टीम का पुराना नाम मैनचेस्टर ओरिजिन्स था. इस साल संजीव गोयनका इस टीम के नए मालिक बने और उन्होंने इसका नाम बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स कर दिया. ऐसे में जब मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने द हंड्रेड 2026 का फाइनल जीतकर ट्रॉफी उठाई, तो संजीव गोयनका काफी खुश हुए. दरअसल, संजीव गोयनका IPL फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स के भी सह-मालिक हैं. वह अक्सर आईपीएल में अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन अभी तक उनकी टीम एक भी बार ट्रॉफी नहीं जीत पाई.

सुपर जायंट्स ने जीता रोमांचक फाइनल

मैच की बात करें, तो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 गेंद में 8 विकेट के नुकसान पर 158 रन का स्कोर बनाया था. ट्रेंट रॉकेट्स की ओर से एन्यूरिन डोनाल्ड ने सबसे ज्यादा 38 रनों की पारी खेली. इसके अलावा लुईस जॉर्जी ने 32 रन और बेन डकेट ने 31 रन बनाए. उनके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया.

इसके जवाब में उतरी मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने टिम सीफर्ट की तूफानी 72 रनों की पारी के दम पर टारगेट हासिल कर लिया. उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर 4 चौके और 7 छक्के की मदद से 72 रनों की पारी खेली. आखिरी ओवर में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की जीत के लिए 3 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत थी. इस दौरान क्रीज पर मौजूद लियाम डॉसन ने छक्का लगाकर अपनी टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई और पहली बार चैंपियन बनाया.

Tags: Sanjiv Goenka
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