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ऋषभ पंत को 27 करोड़ देने पर क्या बोले LSG के मालिक संजीव गोयनका? झगड़े को लेकर किया बड़ा खुलासा

Sanjiv Goenka on Rishabh Pant: हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत के स्वभाव और मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये देने पर खुलकर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने क्या-क्या कहा? आइए जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 1:56:41 PM IST

संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत पर क्या कहा?
संजीव गोयनका ने ऋषभ पंत पर क्या कहा?


Sanjiv Goenka on Rishabh Pant: ऋषभ पंत एक बड़े ट्रेड डील के तहत दिल्ली कैपिटल्स (DC) में वापस आ गए हैं, जिसमें स्टार रिस्ट-स्पिनर कुलदीप यादव लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में चले गए हैं. हाल ही में शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में LSG के मालिक संजीव गोयनका ने पंत के बारे में खुलकर बात की और उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान विकेटकीपर-बल्लेबाज के मासूमियत और बचकाने स्वभाव को याद किया.

पंत 2025 सीजन से पहले रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए थे. उस समय यह बाएं हाथ का बल्लेबाज IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया था. हालांकि, फ्रेंचाइजी के साथ उनका कार्यकाल उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे पाया और उनकी कप्तानी में LSG IPL 2026 सीजन में सबसे नीचे रही.

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एलएसजी के मालिक ने की तारीफ

लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ऋषभ पंत का कप्तानी का कार्यकाल निराशाजनक रहा, फिर भी मालिक संजीव गोयनका ने विकेटकीपर-बल्लेबाज की तारीफ की. गोयनका ने पंत के व्यक्तित्व के बारे में बात की और क्रिकेट के मैदान से दूर उनके चंचल स्वभाव को याद किया. गोयनका ने कहा कि मुझे वह बहुत पसंद है. उसमें एक मासूमियत है, एक बचपना है. कभी भी आकर कहीं से भी पकड़ लेगा. कोई प्रैंक कर देगा. मतलब. वह कुछ भी कर सकता है.



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मैनेजमेंट के साथ रहे अच्छे संबंध

फ्रेंचाइजी द्वारा उन्हें छोड़ने का फैसला करने के बावजूद पंत के LSG मैनेजमेंट के साथ अच्छे संबंध रहे. पंत IPL 2025 से पहले LSG में शामिल हुए थे और नीलामी के तुरंत बाद उन्हें कप्तान बनाया गया था. दिल्ली कैपिटल्स के साथ ट्रेड पूरा होने से पहले उन्होंने दो सीजन तक फ्रेंचाइजी के साथ काम किया.

ऋषभ पंत को ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये देने की बात पर संजीव गोयनका ने कहा कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है. आप सफल होते हो तो अच्छी चीज है और अगर आप सफल नहीं होते हैं तो अच्छी चीज नहीं है. ऋषभ पंत में दम है. लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाए. ऋषभ से मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. हमेशा से रहे हैं. लोगों ने खूब चर्चा की कि संजीव ने ऋषभ को डांट लगाया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ.

LSG में ऋषभ पंत का प्रदर्शन कैसा रहा?

IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के बाद LSG के साथ ऋषभ पंत का समय वैसा नहीं रहा जैसी फ्रैंचाइजी की उम्मीद थी. उन्होंने अपने दो सीजन में 28 मैचों में 581 रन बनाए, जिसमें IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ नाबाद शतक भी शामिल था. ऋषभ पंत ने IPL 2025 में 14 मैचों में 269 रन बनाए. LSG के साथ अपने दूसरे सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 28.36 की औसत और 138.05 के स्ट्राइक रेट से 312 रन बनाए. पंत की कप्तानी में LSG दोनों ही सीजन में प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई. 2026 का सीजन तो और भी मुश्किल रहा, जिसमें फ्रैंचाइजी अपने 14 लीग मैचों में से सिर्फ चार मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही.

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Tags: home-hero-pos-8rishabh pant
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