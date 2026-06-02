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‘विदेशी पिचों पर बर्बाद हो जाएगा करियर…’ वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने पर मांजरेकर ने BCCI को क्यों चेताया?

IPL 2026 में तहलका मचाने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में शामिल करने की मांग पर संजय मांजरेकर ने BCCI को क्यों चेताया? जानिए पूरी वजह.

By: Shivani Singh | Published: June 2, 2026 8:46:13 PM IST

‘विदेशी पिचों पर बर्बाद हो जाएगा करियर…’ वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में लाने पर मांजरेकर ने BCCI को क्यों चेताया?


भारतीय क्रिकेट जगत में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.  वैभव ने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और 237.31 के शानदार स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. बिहार के इस युवा टैलेंट को जिसने इस सीज़न में रिकॉर्ड 72 छक्के लगाकर ऑरेंज कैप और MVP दोनों खिताब जीते थे इस महीने के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी T20 सीरीज़ के लिए सीनियर भारतीय टीम में शामिल करने की मांग ज़ोर पकड़ती जा रही है. जहाँ एक तरफ वैभव अभी श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ‘A’ टीम का हिस्सा हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ और जाने-माने कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने चयनकर्ताओं को इतनी जल्दी उन्हें सीनियर टीम में प्रमोट करने के विचार पर कुछ अहम और ठोस सलाह दी है.

मांजरेकर ने BCCI को चेताया

संजय मांजरेकर का मानना ​​है कि भले ही वैभव सूर्यवंशी में ज़बरदस्त टैलेंट हो, लेकिन उन्हें सीधे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मुश्किलों खासकर मुश्किल विदेशी दौरों में उतारना उनके करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. Sportstar से बात करते हुए मांजरेकर ने कहा, ‘T20 टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे स्थापित खिलाड़ियों के बाद, वैभव निश्चित रूप से अगली कतार में हैं. हालाँकि, अगर उन्हें भारतीय टीम के लिए चुन भी लिया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि वे पहले भारतीय पिचों पर और IPL जैसी ही परिस्थितियों में खेलें. उन्हें सीधे विदेशी पिचों जैसे कि न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या आयरलैंड की पिचों पर उतारना कोई समझदारी भरा कदम नहीं होगा.’

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मांजरेकर ने आगे कहा कि शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी में से किसे प्राथमिकता दी जाए, यह तय करना चयनकर्ताओं के लिए एक मुश्किल फैसला होगा. इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए. T20 क्रिकेट की स्वाभाविक अनिश्चितता पर तंज कसते हुए उन्होंने यह भी कहा, ‘चीज़ें कुछ ही महीनों में बदल जाती हैं; आज तो कोई अभिषेक शर्मा के बारे में बात भी नहीं कर रहा है.’

वैभव 2023 विश्व कप जैसा ही रोल निभा सकते हैं

मांजरेकर वैभव की काबिलियत से बहुत प्रभावित हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनकी तुलना दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा से की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वैभव सिर्फ़ T20 तक ही सीमित नहीं हैं. बल्कि वह ODI क्रिकेट में भी गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं. ‘वैभव 50-ओवर का क्रिकेट भी खेलते हैं. मेरा मानना ​​है कि उनमें पहले 10 ओवरों में आगे बढ़कर वैसी ही परफ़ॉर्मेंस देने की जबरदस्त काबिलियत है, जैसी रोहित शर्मा ने 2023 ODI वर्ल्ड कप के दौरान दी थी शायद रोहित से भी बेहतर. भले ही वह सिर्फ़ T20 के स्टार बनकर रहना चाहें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन उनमें निश्चित तौर पर सभी फ़ॉर्मेट में खेलने वाला खिलाड़ी बनने की काबिलियत है.’

‘कहानी को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें’

आखिर में, मांजरेकर ने कहा कि, फ़िलहाल के लिए, हमें बस इस 15 साल के खिलाड़ी के असाधारण सफ़र का मज़ा लेना चाहिए और उसके भविष्य के बारे में कोई भी जल्दबाज़ी वाला नतीजा निकालने से बचना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, ‘मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि इस सीज़न में किसी भी विरोधी टीम के लिए वह सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ थे। अब, हमें बस रुककर यह देखना होगा कि यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है.’

Tags: Vaibhav Sooryavanshivaibhav suryavanshi
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