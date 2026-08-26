वैभव-यशस्वी को सजा दिलाना चाहते हैं संजय मांजरेकर, ICC-BCCI से की डिमांड, बोले- ऐसे तो बच निकलेंगे…

Sanjay Manjrekar Warns ICC-BCCI: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ICC और BCCI की आलोचना की है. मांजरेकर का कहना है कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को सख्त सजा न देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. दरअसल, हाल में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) का श्रीलंका के खिलाड़ी असिथा फर्नांडो से विवाद हो गया था. मैदान पर उन दोनों के बीच बॉडी कॉन्टैक्ट भी हो गया था. इस मामले में जायसवाल और असिथा पर 25 फीसदी मैच फीस का जुर्माना लगाया. साथ ही दोनों खिलाड़ियों को 1-1 डिमेरिट प्वाइंट भी दिए गए. ICC के इस फैसले पर संजय मांजरेकर का कहना है कि जायसवाल को सख्त सजा दी जानी चाहिए.

क्या बोले संजय मांजरेकर?

पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘हाल ही में इंडिया ए के लिए वैभव और अब जायसवाल… अगर आप उन्हें ऐसे बर्ताव के लिए बच निकलने देंगे, तो आप उन्हें ऐसा बर्ताव दोहराने के लिए तैयार कर रहे हैं. यह खेल के लिए और सबसे जरूरी बात, उनके अपने भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है.’ मांजरेकर ने इस पोस्ट में ICC और BCCI को भी टैग किया है. उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर फैंस के अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ये 80s या 90s का दौर नहीं है, जब टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर डरे हुए रहते थे. अब कहानी बदल चुकी है. भारतीय खिलाड़ी मैदान पर विपक्षी टीम को जवाब देना चाहते हैं.

Dear @icc & @bcci…

Vaibhav for Ind A recently & now Jaiswal… if you keep letting them get away with such behaviour, you train them to repeat such behaviour. It’s not good for the sport & crucially their own future too. 🙏 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) August 26, 2026

जायसवाल और वैभव ने श्रीलंका में की लड़ाई!

कोलंबो टेस्ट के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के गेंदबाज असिथा फर्नांडो से भिड़ गए थे. आउट होने के बाद वो पवेलियन लौट रहे थे, लेकिन असिथा के किसी कमेंट पर वह जवाब देने के लिए वापस मुड़ गए. उन दोनों के बीच मैदान पर तीखी बहस हुई. इस दौरान उन दोनों को सिर भी टकरा गया था. इस विवाद पर ICC ने दोनों खिलाड़ियों को कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.12 के उल्लंघन का दोषी पाया और 25 फीसदी जुर्माना लगाया.

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वहीं, इससे पहले इंडिया ए के श्रीलंका दौरे के दौरान भी झड़प का मामला सामने आया था. दांबुला में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ बहस हो गई थी. बहस इतनी बढ़ गई थी कि मैदान पर वैभव की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से धक्का-मुक्की भी हो गई थी.

मांजरेकर का वैभव पर बयान

वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से हुए विवाद पर भी संजय मांजरेकर ने बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि अगर वे इंडिया ए के कोच या मैनेजर होते, तो अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठा देते. मांजरेकर का कहना है कि युवा खिलाड़ियों को उनकी गलती के लिए सख्त सजा दी जानी चाहिए, जिससे वे आगे दोबारा ऐसी गलती न करें.