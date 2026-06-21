वैभव सूर्यवंशी पर संजय मांजरेकर का यू-टर्न! पहले टीम से बाहर करने की मांग, अब जमकर कर रहे तारीफ

Sanjay Manjrekar on Vaibhav Sooryavanshi: 15 साल के भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने रविवार को ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में तबाही मचा दी. वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल के बड़े मुकाबले में श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रनों की आतिशी पारी खेली. इसमें सूर्यवंशी के बल्ले से 10 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के देखने को मिला. इस पारी के दौरान ही वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने सिर्फ 11 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो लिस्ट-ए क्रिकेट की सबसे तेज फिफ्टी है.

सूर्यवंशी की इस पारी के देखने के बाद क्रिकेट के गलियारों में एक बार फिर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. फाइनल में सूर्यवंशी का विस्फोटक पारी को देख भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के भी सुर बदल गए हैं. दरअसल, संजय मांजरेकर ने उस समय वैभव सूर्यवंशी की आलोचना की थी, जब उनका मैदान पर श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से विवाद हुआ था.

क्या बोले संजय मांजरेकर?

श्रीलंका ए के खिलाफ फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की पारी देखकर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) भी हैरान रह गए. मांजरेकर ने ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘अभी-अभी एहसास हुआ कि वैभव 50 ओवर के क्रिकेट को एक ऐसे फॉर्मेट के तौर पर देखते हैं, जिसमें वह और भी ज्यादा तहलका मचा सकते हैं! खासकर इसलिए क्योंकि इसमें 10 ओवर तक सर्कल के बाहर 2 फील्डर होते हैं, न कि 6.

Just realised Vaibhav looks at 50 overs cricket as a format where he can create even more mayhem!

What with 2 fielders outside the circle for 10 overs! & not 6. 😳👏👏👏#SonySports — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 21, 2026

पहले संजय मांजरेकर ने क्या कहा था?

इससे पहले 17 जून को इंडिया और श्रीलंका ए के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से लड़ाई हो गई थी. इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने उनकी आलोचना की थी. इतना ही नहीं, संजय मांजरेकर ने वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर करने की भी मांग की थी. श्रीलंकाई खिलाड़ियों से विवाद के बाद संजय मांजरेकर ने कहा था, ‘अगर मैं इंडिया ए टीम का कोच या मैनेजर होता तो मैं अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच में वैभव सूर्यवंशी को टीम से बाहर रखता. सिर्फ उसे यह समझाने के लिए कि मैदान पर शारीरिक रूप से आक्रामक होना स्वीकार्य नहीं है, चाहे सामने वाली टीम कितनी भी उकसावे वाली हरकत क्यों न करे.’

सूर्यवंशी की विध्वंसक पारी

वैभव सूर्यवंशी की 94 रनों की विध्वंसक पारी के दम पर इंडिया ए ने फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. इंडिया ए की ओर से सूर्यवंशी के अलावा कप्तान तिलक वर्मा ने 67 रनों की पारी खेली, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने 40 रन, प्रियांश आर्य और अनुकूल रॉय ने 39-39 रनों का योगदान दिया. फिलहाल श्रीलंका ए 378 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है. श्रीलंका ने 167 रन पर ही 5 विकेट गंवा दिए हैं.