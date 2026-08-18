Home > खेल > चेहरे को लेकर भिड़ गए 2 दिग्गज क्रिकेटर, बात हाथापाई तक पहुंच सकती थी, बोले- कभी खुद की शक्ल आईने में…

चेहरे को लेकर भिड़ गए 2 दिग्गज क्रिकेटर, बात हाथापाई तक पहुंच सकती थी, बोले- कभी खुद की शक्ल आईने में…

Manjrekar-Murali Fight: गॉल टेस्ट के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच तीखी बहस हो गई. उन दोनों ने एक-दूसरे की शक्ल पर कमेंट किया, जिससे बहस ज्यादा बढ़ गई. इस विवाद के दौरान पूर्व अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी वहां पर मौजूद थे. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 18, 2026 3:53:04 PM IST

संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच लड़ाई.
संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच लड़ाई.


Sanjay Manjrekar-Murali Kartik Fight: भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेला जा रहा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाइव शो के दौरान भारत के 2 पूर्व क्रिकेटर के बीच बहस हो गई. दरअसल, गॉल टेस्ट के तीसरे दिन ब्रेक के दौरान पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर, अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक चर्चा कर रहे थे. इस दौरान मांजरेकर और कार्तिक के बीच एक-दूसरे की शक्ल को लेकर बहस शुरू हो गई. दरअसल, मुरली कार्तिक ने पहले संजय मांजरेकर के चेहरे के हाव-भाव पर कमेंट किया, जिस पर संजय मांजरेकर ने भी पलटवार किया.

मांजरेकर-कार्तिक के बीच लड़ाई

यह बहस उस समय शुरू हुई, जब संजय मांजरेकर, अजिंक्य रहाणे और मुरली कार्तिक स्टूडियो में बैठे हुए थे. मुरली कार्तिक ने संजय मांजरेकर के पाउट बनाने पर मजाक किया. उन्होंने कहा, ‘एक छोटी-सी और एक बड़ी-सी गुजारिश है. आपकी पाउट करने की आदत तो इस सदी में सबसे मशहूर है, लेकिन उसी वजह से हमें आपकी बात समझ ही नहीं आती. इसलिए प्लीज, थोड़ा कम पाउट किया कीजिए.’ मुरली कार्तिक की यह टिप्पणी संजय मांजरेकर को पसंद नहीं आई. उन्होंने तुरंत इस पर जवाब दिया.

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‘क्या अपने आप को आईने में देखा है’

संजय मांजरेकर ने पलटवार करते हुए कहा, ‘यह ठीक नहीं है. क्या हम इसे काट सकते हैं. क्या हम इसे स्प्लिट स्क्रीन बना सकते हैं और कैमरे को दूसरे शख्स (अजिंक्य रहाणे) पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वह बात करने के लिए ज्यादा सही इंसान हैं और उनकी शक्ल भी काफी बेहतर है.’ मांजरेकर ने आगे कहा, ‘मुरली कार्तिक की आवाज अच्छी है, लेकिन क्या उन्होंने अपने आपको आईने में देखा है?’

मांजरेकर के बयान पर भड़के कार्तिक!

संजय मांजरेकर के कमेंट पर मुरली कार्तिक नाराज हो गए. उन्होंने कहा, ‘मैं कभी अपने आप को नहीं देखता. वो आप करते हैं. वह सिर्फ आप ही करते हैं. अगर कोई आपको जानता है, तो वो आप ही हैं.’ इसके बाद मांजरेकर ने फिर जवाब देते हुए कहा, ‘क्योंकि आईने में देखने का फायदा होता है. आपके लिए मैं समझ सकता हूं कि सुखदायी नहीं होता होगा. खैर, हम दोनों यहां लाइन पार कर देंगे और सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचेगा.’

लड़ाई का वीडियो वायरल

संजय मांजरेकर ने तो आखिर में बहस को खत्म कर दिया, लेकिन उन दोनों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस पर क्रिकेट फैंस की ओर से अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं.

Tags: IND vs SLsanjay manjrekar
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