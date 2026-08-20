भारतीय क्रिकेटर्स का परफॉर्मेंट देख संजय मांजरेकर हैरान, बोले- IPL से निकलकर इतना अच्छा कैसे…

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने मौजूदा आईपीएल जेनरेशन के खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन को एक ‘रहस्य’ बताया है. उनका मानना है कि टी20 और टेस्ट क्रिकेट की जरूरतें एक-दूसरे से काफी अलग हैं, इसके बावजूद आज के खिलाड़ी दोनों फॉर्मेट में खुद को आसानी से ढाल रहे हैं. मांजरेकर ने इस बदलाव की तुलना पॉप सिंगर्स के शास्त्रीय राग गाने से की. उन्होंने कहा कि जिस तरह पॉप संगीत और शास्त्रीय संगीत में बड़ा अंतर है, उसी तरह टी20 और टेस्ट क्रिकेट में भी काफी फर्क है.

इसके बावजूद आईपीएल से निकली नई पीढ़ी टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. मांजरेकर ने खास तौर पर बल्लेबाजी में इस बदलाव को हैरान करने वाला बताया. टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों से शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाने की उम्मीद होती है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में धैर्य, एकाग्रता, सही गेंद का इंतजार और मजबूत तकनीक की जरूरत होती है. संजय मांजरेकर ने दूरदर्शन के द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो में कहा कि पॉप सिंगर्स के लिए शास्त्रीय राग गाना मुश्किल होगा, लेकिन आज के क्रिकेटर ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बदलाव बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में देखने को मिल रहा है, हालांकि बल्लेबाजों के लिए यह चुनौती ज्यादा बड़ी है.

टी20 से टेस्ट में बदलाव बड़ी चुनौती

मांजरेकर का यह कॉमेंट ऐसे समय आई है जब भारत की युवा टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है. टीम के कई खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करके अपनी जगह बनाई है. इसके बाद उन्हें लगातार टी20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के बीच बदलाव करना पड़ रहा है. इसके बावजूद युवा खिलाड़ियों ने लाल गेंद के क्रिकेट में अपनी क्षमता साबित की है. हालांकि, भारतीय टीम को स्पिन गेंदबाजी खेलने में पिछले कुछ समय से परेशानी हुई है. माना जाता है कि आईपीएल की सपाट पिचों ने इस समस्या को बढ़ाया है.

भारतीय टीम ने तैयारी पर बढ़ाया जोर

भारतीय टीम अब टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतर तैयारी पर भी ध्यान दे रही है. टीम प्रबंधन टेस्ट सीरीज से पहले खिलाड़ियों को परिस्थितियों के अनुसार ढलने के लिए पर्याप्त समय देने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा अभ्यास मैचों के आयोजन पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि बल्लेबाज और गेंदबाज लाल गेंद के क्रिकेट की जरूरतों को समझ सकें. मांजरेकर के मुताबिक, आधुनिक क्रिकेटरों का अलग-अलग फॉर्मेट के बीच सफलतापूर्वक बदलाव करना उनकी क्षमता को दिखाता है. टी20 के तेज खेल से टेस्ट के धैर्य वाले क्रिकेट में बदलाव आसान नहीं है, लेकिन युवा भारतीय खिलाड़ी इसे तेजी से सीख रहे हैं.