Home > क्रिकेट > जब सचिन-शास्त्री हुए फेल, तब इस बैटर ने बचाई थी भारत की इज्जत, कभी कहलाया अगला सुनील गावस्कर

जब सचिन-शास्त्री हुए फेल, तब इस बैटर ने बचाई थी भारत की इज्जत, कभी कहलाया अगला सुनील गावस्कर

Sanjay Manjrekar Birthday: भारत के पूर्व बल्लेबाज और कमेंटेटर संजय मांजरेकर आज 61 साल हो गए हैं. उनका जन्म 12 जुलाई को 1965 को मंगलुरु में हुआ था. संजय मांजरेकर के पिता विजय मांजरेकर भी काफी मशहूर क्रिकेटर थे, जिनके नक्शेकदम पर चलते हुए संजय ने भी क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बनाई.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 12, 2026 11:47:36 AM IST

पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर बर्थडे स्पेशल.
पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर बर्थडे स्पेशल.


Sanjay Manjrekar Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर आज यानी 12 जुलाई को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने साल 1987 में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जबकि साल 1996 में क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा. वह अक्सर इंटरनेशनल मैचों के दौरान कमेंट्री बॉक्स में दिखाई देते हैं. मौजूदा समय में संजय मांजरेकर अपनी शानदार कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि वह क्रिकेट में तकनीक के मामले में शानदार बल्लेबाज थे.

एक समय पर संजय मांजरेकर को भारतीय क्रिकेट का सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) भी बताया जाता था. इसका बड़ा उदाहरण उन्होंने साल 34 साल पहले दिखाया था, जब भारतीय टीम टेस्ट मैच में हार की कगार पर खड़ी थी. उस समय संजय मांजरेकर ने अपनी क्लास दिखाते हुए भारतीय टीम को शर्मनाक हार से बचाया था.

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जब संजय मांजरेकर 9 घंटे तक क्रीज पर जमे

दरअसल, यह बात साल 1992 की है, जब भारतीय टीम हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी. जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 456 रन बनाए. इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली टीम इंडिया की शुरुआत काफी खराब रही. भारत की ओर से रवि शास्त्री ने 11 रन बनाए, जबकि सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) बिना खाता खोले ही आउट हो गए. भारतीय टीम ने सिर्फ 101 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद संजय मांजरेकर ने एक छोर से पारी को संभाला और करीब 9 घंटे तक क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने 422 गेंदों का सामना करते हुए शतकीय पारी खेली और टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया. हालांकि यह मैच ड्रॉ हो गया था.

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संजय मांजरेकर का करियर

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर का ने 32 साल की उम्र में संन्यास लिया था. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में भारत के लिए 37 टेस्ट और 74 वनडे मैच खेले. टेस्ट क्रिकेट में मांजरेकर ने 37 की औसत से 2,043 रन बनाए. इसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा वनडे में मांजरेकर ने 74 मुकाबलों में 33 की औसत से 1,994 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 15 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मांजरेकर ने 10 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं. उन्होंने 147 मैच में 55 की औसत से 10,252 रन बनाए. इसमें 31 शतक और 46 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: birthday specialsanjay manjrekar
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