Home > खेल > किसी शाही महल से कम नहीं है Sania Mirza का बंगला! खूबसूरत इबादतगाह-लिविंग एरिया; शोएब से अलग होकर अलीशान जिंदगी जी रही खिलाड़ी

किसी शाही महल से कम नहीं है Sania Mirza का बंगला! खूबसूरत इबादतगाह-लिविंग एरिया; शोएब से अलग होकर अलीशान जिंदगी जी रही खिलाड़ी

Sania Mirza Dubai House Tour: हाल ही में बॉलीवुड मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह, अपने पति परमीत सेठी और बेटों आर्यमान और आयुष्मान के साथ, मेहमानों के तौर पर सानिया मिर्जा के घर पहुंची. इस दौरान सानिया ने अपने बंगले में अर्चना और उनकी फेमिली की ऐसी खातिरदारी की जिसका जवाब ही नहीं

By: Heena Khan | Published: August 19, 2026 11:17:12 AM IST

sania mirza dubai home tour
sania mirza dubai home tour


Sania Mirza Dubai House Tour: हाल ही में बॉलीवुड मशहूर एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह, अपने पति परमीत सेठी और बेटों आर्यमान और आयुष्मान के साथ, मेहमानों के तौर पर सानिया मिर्जा के घर पहुंची. इस दौरान सानिया ने अपने बंगले में अर्चना और उनकी फेमिली की ऐसी खातिरदारी की जिसका जवाब ही नहीं. बता दें कि इस दौरान, सानिया ने अपने विला की खूबसूरती और इंटीरियर को दिखाया. जिसे देख अर्चना खुद हैरान थी. बता दें कि उनके घर में न सिर्फ शाही इंटीरियर, बड़ा वॉक-इन वॉर्डरोब और शांत पूजा-घर है, इतना ही नहीं, इसमें उनकी निजी ज़िंदगी की यादगार चीज़ें और सम्मान भी मौजूद हैं.

शाही महल में रहती हैं सानिया मिर्जा? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सानिया मिर्जा का घर किसी शाही महल से कम नहीं है. सानिया मिर्जा के विला में घुसते ही ऐसा महसूस होता है जैसे की आप किसी महल में आ गए हों. इतना ही नहीं उनके घर की मुख्य थीम गोल्ड, सफ़ेद, ऑफ़-व्हाइट, पीच और रॉयल ब्लू रंगों के खूबसूरत मेल पर आधारित है. लिविंग रूम को एंटीक-स्टाइल की चीज़ों से सजाया गया है, जबकि बीच में लटका बड़ा झूमर कमरे में और चार चांद लगा देता है. दीवारों पर सुनहरे वॉलपेपर के साथ सुनहरे पंखों वाले खास फ़्रेम लगे हैं. बैठने की जगह पर लकड़ी की फ़्लोरिंग के साथ शाही कालीन और मोमबत्तियाँ हैं, जो जगह को क्लासिक लुक देती हैं. इसके अलावा, उर्दू कैलीग्राफी वाले फ़्रेम घर के माहौल में एक निजी और आध्यात्मिक एहसास जोड़ते हैं.

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खूबसूरत लिविंग एरिया 

इतना ही नहीं, फॉर्मल लिविंग रूम के बगल में एक खूबूसरत और अलीशान लिविंग रूम भी है. जिस कमरे में सानिया और उनके परिवार का पसंदीदा कोना है. इस जगह पर आरामदायक सोफ़ा, कुशन वाले फ़ुटरेस्ट और टीवी कॉर्नर है. इतना ही नहीं, पर ग्रे कालीन और कोने में काली कुर्सी एक शानदार विज़ुअल कंट्रास्ट बनाती है. सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कैमरे नहीं होते, तो वो अपने मेहमानों को सीधे इसी कमरे में लातीं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिखावा या औपचारिकता पसंद नहीं है. यह वो जगह है जहाँ परिवार क्रिकेट मैच देखने और साथ में खाली समय बिताने के लिए इकट्ठा होता है. 

सलमान खान ने दिया था तोहफा 

बता दें कि सानिया मिर्जा के घर में कई गेस्ट रूम हैं, जिनमें से एक को पूरी तरह से ब्लैक-एंड-व्हाइट थीम से सजाया गया है. दीवारों पर काले और सफ़ेद धारीदार वॉलपेपर लगे हैं, जो सफ़ेद मार्बल फ़र्श, सफ़ेद फ़र्नीचर और काले टेक्सचर्ड रग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं. कमरे की सबसे खास चीज़ एक दीवार पर लगी पेंटिंग्स हैं, जिनमें एक व्यक्ति को नमाज़ पढ़ते हुए दिखाया गया है. सानिया ने गर्व से बताया कि ये पेंटिंग्स बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने उन्हें तोहफ़े में दी थीं और उन्होंने इन्हें खुद बनाया था.

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कैसा है बेटे का कमरा 

बता दें कि सानिया के बेटे इज़हान का कमरा ऊपरी मंज़िल पर है और ये कमरा भी बेहद खूबसूरत है.  यह मनोरंजन और खेल-कूद की सभी सुविधाओं से लैस है. प्लेस्टेशन, फ़ुटबॉल के आकार का बीनबैग, पूरा ड्रम सेट, फ़ूसबॉल टेबल और एक छोटा सा बिस्तर कमरे की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं. इसके अलावा, यहाँ एक स्टडी डेस्क और एक खास डिस्प्ले शेल्फ़ भी है, जिसमें इज़हान द्वारा अलग-अलग गतिविधियों में जीते गए मेडल और ट्रॉफ़ी सजाकर रखे गए हैं.

Tags: lifestylesania mirza
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