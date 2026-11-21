Sandpapergate Controversy: 8 साल बाद सैंडपेपर कांड को लेकर हुए खुलासों के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में बवाल मचा हुआ है. उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दावा किया है कि साल 2018 में सैंडपेपर कांड में सिर्फ 3 खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम शामिल थी. ख्वाजा के इस दावे को लेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के खिलाड़ी 2 ग्रुप में बंट गए हैं. एक तरफ उस्मान ख्वाजा, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट हैं, जो दावा कर रहे हैं कि सैंडपेपर के बारे में पूरी टीम को जानकारी थी.

वहीं, दूसरी ओर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी हैं, जिनका कहना है कि उन्हें सैंडपेपर के बारे में कुछ पता नहीं था. अब इस पर ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर जोश हेजलवुड का बयान सामने आया है. हेजलवुड ने खुलकर अपने कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) का समर्थन किया है. इतना ही नहीं, जोश हेजलवुड ने यहां तक धमकी दे दी कि अगर पैट कमिंस की कप्तानी छीनी गई, तो वह संन्यास लेने पर विचार कर सकते हैं.

जोश हेजलवुड ने क्या कहा?

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (Josh Hazlewood) ने न्यूज कॉर्प से बात करते हुए ने कहा कि उन्हें बॉल टेंपरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस के दिए बयान का समर्थन किया और पिछले 5-6 सालों में कप्तान के तौर पर कमिंस के योगदान की तारीफ की. जोश हेजलवुड ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग लोगों की ओर से कमिंस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, जो सही नहीं है. उनका कहना है कि कमिंस ने जो भी बात कही है, वह उनके साथ खड़े हैं.

बता दें कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘सब्र’ लिखी है. उस्मान ख्वाजा ने अपनी किताब में दावा किया है कि साल 2018 में सैंडपेपरगेट की जानकारी पूरी टीम को पहले से थी. इसके बाद पैट कमिंस ने 1 घंटे से ज्यादा देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना और बाकी टीम का बचाव किया था.

हेजलवुड ने दी संन्यास की धमकी

जोश हेजलवुड पिछले 2 हफ्ते से सिडनी में पैट कमिंस के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर पर्थ में पैट कमिंस कप्तान नहीं रहते हैं, तो वह अपने भविष्य के विकल्पों पर विचार करेंगे. दरअसल, उनसे पूछा गया कि क्या कमिंस से टेस्ट कप्तानी छीने जाने की स्थिति में वो टीम में अपनी जगह को लेकर विचार करेंगे? इस पर हेजलवुड ने साफ किया कि वो अभी कोई आखिरी एलान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आने पर उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा.

‘सैंडपेपर के बारे में पता नहीं था’

35 साल के जोश हेजलवुड ने साल 2018 के केपटाउन टेस्ट के तुरंत बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) की जांच के दौरान दिए गए अपने पुराने बयानों को भी दोहराया. उन्होंने कहा कि घटना के सिर्फ 1-2 दिन बाद ही उनसे दो-तीन घंटे तक पूछताछ की गई थी. उन्होंने कहा कि वो उस समय दिए गए अपने बयान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि तब सारी घटनाएं दिमाग में बिल्कुल ताजा थीं. हेजलवुड ने जोर देते हुए कहा कि न तो वो सैंडपेपर से गेंद से छेड़छाड़ करने की योजना के सूत्रधार थे और न ही उन्हें मैदान पर किसी बाहरी वस्तु या सैंडपेपर के इस्तेमाल की कोई जानकारी थी.