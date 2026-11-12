Sandpaper controversy: ‘पूरी टीम को पता था’, ख्वाजा के आरोपों से तिलमिलाए पैट कमिंस, अब इस तारीख को करेंगे खुलासा!

Sandpaper Controversy: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट इन दिनों एक बार फिर सैंडपेपर गेट विवाद को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा ‘सब्र’ लिखी है. इसमें उन्होंने साल 2018 में साउथ अफ्रीका दौरे पर हुए सैंडपेपर विवाद का भी जिक्र किया है. इसमें उन्होंने दावा किया है कि उस कांड में सिर्फ 3 खिलाड़ी (स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और कैमरन बैनक्रॉफ्ट) शामिल नहीं थे, बल्कि पूरी टीम को उसकी जानकारी थी. उस्मान ख्वाजा के इस गंभीर आरोप के बाद क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है.

कुछ लोगों ने उस्मान ख्वाजा के इस दावे का समर्थन किया है, लेकिन काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं. इस बहस के बीच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का बयान सामने आया है. उन्होंने उस्मान ख्वाजा के इन आरोपों पर जवाब देने की तारीख तय कर दी है. पैट कमिंस ने कहा कि वह शुक्रवार को 2018 में बॉल टेंपरिंग विवाद को लेकर उस्मान ख्वाज के आरोपों पर अपना रिएक्शन देंगे. कमिंस का कहना है कि उन्हें ख्वाजा का आरोपों को बेहतर तरीके से समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए.

कमिंस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान पैट कमिंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, ‘मैं इस सप्ताह की घटनाओं पर मीडिया से बात करने के लिए तैयार हूं. मैंने उजी (उस्मान ख्वाजा) के आरोपों की पूरी सूची और उनके दायरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए समय लिया है, जिससे मैं उचित जवाब दे सकूं.’

बता दें कि जिस टेस्ट मैच में सैंडपेपर विवाद सामने आया था, उस मैच में पैट कमिंस ने भी शिरकत की थी. उस दौरान कमिंस और उनके साथी गेंदबाज मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन ने साफ कहा था कि उन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी.

I’m training at Cricket Central tomorrow morning before the Blues play in the Shield match. Happy to speak with any and all media about the events of this week at 9.30 am. I’ve taken some time to try and better understand the long list and full extent of Uzzy’s allegations so I can respond properly. Afterwards please stay and support the Blues! I’ll ask CA to send out details — Pat Cummins (@patcummins30) November 11, 2026

मिचेल स्टार्क ने भी दिया बयान

उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार गेंदबाज मिचेल स्टार्क का भी बयान आ चुका है. उन्होंने कहा, ‘जहां तक मेरा सवाल है, मेरी राय नहीं बदली है. 2021 में हमने जो कहा था. वह बातें आज भी मेरे जेहन में है.’ मिचेल स्टार्क ने आगे कहा, ‘हमें मैदान पर किसी भी चीज को ले जाने या इस्तेमाल किए जाने की जानकारी नहीं थी. मैं बस इतना ही कहूंगा.’ वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी इस विवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है. बोर्ड का कहना है कि वो इस मामले में दोबारा जांच नहीं करेगा.

डेविड वॉर्नर ने किया ख्वाजा का सपोर्ट

उस्मान ख्वाजा के करीबी दोस्त डेविड वॉर्नर ने उनका समर्थन किया है. वॉर्नर का कहना है कि पूरी टीम को इस मामले की जानकारी की थी. वहीं, सैंडपेपर विवाद के दौरान हेड कोच रहे डैरेन लेहमन ने किसी भी तरह की जानकारी होने से इन्कार किया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर पैट कमिंस शुक्रवार को ख्वाजा के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं?