Sandeep Patil Birthday: एक्टिंग-गायन में आजमाया हाथ, टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 चौके जड़ने का रिकॉर्ड…कोच के रूप में भी पाई सफलता

Sandeep Patil Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज संदीप पाटिल का आज जन्मदिन है. वो आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनका जन्म 18 अगस्त, 1956 में मुंबई में हुआ था. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया. दरअसल, उन्होंने सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही ओवर में 6 चौके लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इंग्लैंड के खिलाफ 1982 के मैनचेस्टर टेस्ट में उन्होंने 129 रनों की शानदार पारी खेली थी. इन सबसे बढ़कर पाटिल ने उस नाबाद पारी के दौरान तेज गेंदबाज बॉब विलिस के एक ओवर में 6 चौके जड़ दिए थे. उस एतिहासिक ओवर की तीसरी गेंद नो बॉल थी.

हालांकि, इसके बाद से टेस्ट क्रिकेट में 3 और बल्लेबाजों ने इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया. जिनमें क्रिस गेल (2004), रामनरेश सरवन (2006) और सनथ जयसूर्या (2007) शामिल हैं.

1983 वनडे वर्ल्ड कप के हीरो

1983 के वनडे वर्ल्ड कप में कपिल देव की कप्तानी में टीम इंडिया वर्ल्ड कप विजेता बनी थी. उस समय सभी भारतीय खिलाड़ियों को रियल हीरो का तमगा दिया गया था. उनमें संदीप पाटिल भी शामिल रहे. पाटिल वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 इंडियंस में शामिल रहे. उन्होंने कपिल देव (303 रन), यशपाल शर्मा (240 रन), मोहिंदर अमरनाथ (237 रन) के बाद सर्वाधिक 216 रन बनाए थे. जबकि कृष्णामचारी श्रीकांत ने 156 रन बनाए थे.

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एक्टिंग में आजमाया हाथ

संदीप पाटिल ने क्रिकेट के अलावा, एक्टिंग और गायन में भी हाथ आजमाया है. 1 मार्च 1985 को उनकी फिल्म ‘कभी अजनबी थे’ रिलीज हुई ती. इस फिल्म में संदीप पाटिल ने लीड रोल किया था. उनके साथ पूनम ढिल्लो और देबश्री राय को कास्ट किया गया था. हालांकि इसके बाद उन्होंने कोई और फिल्म नहीं की.

6 महीने तक रहे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच

संदीप पाटिल के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 1980 से 1986 के बीच भारत के लिए 29 टेस्ट और 45 वनडे खेले. 1996 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रहे, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 6 महीने ही रहा. इससे पहले पाटिल नेशनल क्रिकेट अकादमी बेंगलुरु के चेयरमैन रह चुके थे. साथ ही वे केन्या और ओमान क्रिकेट टीम के कोच भी रह चुके हैं. केन्या टीम के कोच के तौर पर उन्हें काफी सफलता मिली थी. उन्हीं की कोचिंग में केन्या 2003 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंच पाई थी. सितंबर 2012 में मोहिंदर अमरनाथ को बर्खास्त किए जाने के बाद पाटिल चयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे.

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