Who Is Samiya Arzoo: कौन हैं हरियाणा की सामिया आरजू? पाकिस्तानी क्रिकेटर से किया था निकाह, 2 बच्चे होने के बाद मिला धोखा!

Who Is Samiya Arzoo | Hasan Ali Wife Samiya Arzoo: पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली और उनकी पत्नी सामिया खान के रिश्ते में दरार की खबरें सामने आ रही हैं. सामिया आरजू ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने शादीशुदा पुरुषों का पीछा करने वाली लड़कियों की आलोचना की. इसके चलते उन दोनों के अलग होने की चर्चा शुरू हो गई. उनके इस पोस्ट से फैंस अलग-अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. हालांकि सामिया आरजू की इंटरनेट पर हालिया गतिविधियां हसन अली के साथ उनके रिश्ते में दरार की ओर इशारा कर रही हैं. अगर ऐसा होता है, तो सामिया आरजू उन चुनिंदा भारतीय महिलाओं में शामिल हो जाएंगी, जिन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से धोखा मिला.

कौन हैं सामिया आरजू?

सामिया आरजू ने का भारत से खास नाता है. वह हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली हैं. उन्होंने फरीदाबाद से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री ली. इसके बाद उन्होंने जेट एयरवेज में एयर होस्टेस के तौर पर काम शुरू किया. बाद में उन्हें फ्लाइट इंजीनियर के पोस्ट पर प्रमोशन मिला. सामिया आरजू एमिरेट्स एयरलाइंस के साथ भी काम कर चुकी हैं. उन्होंने शुरुआती जीवन हरियाणा में ही बिताया, लेकिन बाद में नौकरी के लिए दुबई शिफ्ट हो गईं. वहां पर ही उनकी मुलाकात पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली से हुई थी.

सामिया ने हसन अली से किया निकाह

दुबई में कॉमन फ्रेंड के जरिए सामिया आरजू और हसन अली की पहली मुलाकात हुई. पहले उन दोनों की दोस्ती हुई और फिर उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया. इसके बाद साल 2019 में सामिया ने हसन अली से निकाह कर लिया. मौजूदा समय में सामिया और हसन अली के 2 बच्चे हैं.

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क्यों हो रही तलाक की चर्चा?

हाल ही में सामिया खान (सामिया आरजू) ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. इसमें उन्होंने उन महिलाओं की आलोचना की, जो शादीशुदा पुरुषों का पीछा करती हैं. उन्होंने लिखा, ‘शादीशुदा बच्चों के बाप से जो लड़कियों पैसों के लिए रिलेशनशिप बनाती हैं. ये सोच कर कि एक दिन शायद ये आदमी उनसे शादी कर लेगा. लानत है ऐसी लड़कियों पर.’

इतना ही नहीं, सामिया खान ने हसन अली को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था और सारे पोस्ट डिलीट कर दिए. हालांकि बाद में उन्होंने फिर से हसन अली को फॉलो कर लिया. इन सभी की वजह से सामिया और हसन अली के तलाक की अफवाहें आनी शुरू हो गईं.