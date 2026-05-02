समीर रिजवी पर लगा लव जिहाद का आरोप, येशा सागर से पढ़वाते हैं कुरान की आयतें? क्या है सच्चाई

Sameer Rizvi Love Jihad Claim: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज समीर रिजवी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है. दरअसल, सोशल मीडिया पर अलग-अलग यूजर द्वारा समीर रिजवी का नाम स्पोर्ट्स एंकर येशा सागर के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके अलावा, कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि समीर रिजवी और येशा सागर प्यार में हैं. दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि येशा सागर हिंदू हैं और समीर रिजवी मुस्लिम हैं.
फिर क्या था, सोशल मीडियो यूजर द्वारा समीर रिजवी पर लव जिहाद का आरोप भी लगा दिया गया. अलग-अलग यूजर द्वारा अलग-अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि येशा सागर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाकर ऐसे सभी आरोपों को झूठा करार दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते या पढ़ते हैं, उस पर हर बात का यकीन न करें.
सोशल मीडिया यूजर्स ने किया दावा
सोशल मीडिया पर समीर रिजवी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. यहां तक दावा किया जा रहा है कि समीर रिजवी येशा सागर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोल रहे हैं. साथ ही समीर रिजवी ने येशा सागर को बिकिनी पहनने से भी मना कर दिया है और सोशल मीडिया से अपनी बिकिनी फोटो को डिलीट करने के लिए बोला है. सोशल मीडिया यूजर द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि समीर रिजवी येशा सागर को कुरान की आयतें पढ़ने को बोलते हैं. इसके अलावा, समीर रिजवी ने येशा सागर को दूसरे क्रिकेटरों से हाथ मिलाने से मना किया हुआ है.
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समीर रिजवी की प्रतिक्रिया नहीं आई सामने
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे मामले पर समीर रिजवी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. सिर्फ सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. यहां तक कहा जा रहा है कि समीर रिजवी और येशा सागर यूपी टी20 लीग के दौरान एक दूसरे के नजदीक आए थे. यहीं से दोनों को इश्क हुआ. बतातें चलें कि येशा सागर यूपी टी20 लीग में एंकर हैं और समीर कानपुर टीम के कप्तान हैं.
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