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Sakshi Dhoni Reaction: धोनी को मिल रहा था ‘लैप ऑफ ऑनर’, तभी साक्षी का ये रिएक्शन हो रहा है वायरल

MS Dhoni Lap of Honour Video: चेपॉक में धोनी के 'लैप ऑफ ऑनर' के दौरान स्टैंड्स में बैठी साक्षी खुद को रोक नहीं पाईं. उनके इस दिल छू लेने वाले रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

By: Shivani Singh | Published: May 19, 2026 10:15:45 AM IST

Sakshi Dhoni Reaction: धोनी को मिल रहा था ‘लैप ऑफ ऑनर’, तभी साक्षी का ये रिएक्शन हो रहा है वायरल


Sakshi dhoni viral reaction: सोमवार शाम चेपॉक स्टेडियम में वह ऐतिहासिक पल आ ही गया, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था. लेकिन मैदान के इस जबरदस्त रोमांच के बीच, स्टैंड्स में बैठी साक्षी धोनी के एक बेहद खूबसूरत और भावुक रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया. जानिए आखिर उस शाम ऐसा क्या हुआ…

चेपॉक स्टेडियम, पीली जर्सी का एक समंदर, और हवा में गूंजता सिर्फ़ एक ही नारा, ‘धोनी… धोनी!’ जिस पल का फ़ैंस को इस पूरे IPL सीज़न में बेसब्री से इंतज़ार था, वह आख़िरकार सोमवार शाम को सच हो गया. ‘थाला’ महेंद्र सिंह धोनी, जो चोट की वजह से पूरे सीज़न बाहर रहे थे उन्होंने न सिर्फ़ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ड्रेसिंग रूम में पहली बार एंट्री की बल्कि जब वह उस चमकीली पीली जर्सी में मैदान पर उतरे तो चेपॉक का हर कोना खुशी से झूम उठा. फिर भी, इस जोशीले माहौल के बीच, सोशल मीडिया पर एक खास पल ने सबका दिल जीत लिया, धोनी की पत्नी साक्षी धोनी का एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला रिएक्शन.

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साक्षी धोनी का रिएक्शन हुआ वायरल 

मैच के बाद, जब पूरी चेन्नई सुपर किंग्स टीम फ़ैंस का शुक्रिया अदा करने के लिए चेपॉक मैदान का ‘लैप ऑफ़ ऑनर’ लगाने निकली, तो माहौल बेहद भावुक था. हर किसी को यह एहसास था कि यह शायद ‘थाला’ की चेपॉक से आख़िरी विदाई हो सकती है. धोनी टीम के सबसे आगे चल रहे थे, अपने जाने-पहचाने शांत अंदाज़ और हल्की मुस्कान के साथ. ठीक इसी पल, कैमरे उनकी पत्नी, साक्षी धोनी की तरफ़ घूमे, जो स्टैंड्स में बैठी थीं. जैसे ही ‘माही’ अपनी टीम के साथ मैदान का चक्कर लगाते हुए उस हिस्से के पास पहुँचे जहाँ साक्षी बैठी थीं, वह अपने जज़्बात रोक नहीं पाईं.

बेहद गर्व और प्यार से मुस्कुराते हुए, उन्होंने धोनी की तरफ़ हाथ हिलाया, और अपनी खुशी खुलकर ज़ाहिर की. साक्षी के चेहरे पर उभरे जज़्बात बहुत कुछ कह रहे थे, वे उस सफ़र को दिखा रहे थे जो उन्होंने धोनी के साथ उनकी जीवनसाथी के तौर पर तय किया था; उन्होंने धोनी की ऊँचाइयों, गिरावटों और चोट से जूझने के संघर्षों को इतनी करीब से देखा और महसूस किया था.

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