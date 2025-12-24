Home > क्रिकेट > कौन हैं सकीबुल गनी, जिन्होंने VHT के इतिहास में ठोक डाले सबसे तेज शतक

कौन हैं सकीबुल गनी, जिन्होंने VHT के इतिहास में ठोक डाले सबसे तेज शतक

Sakibul Gani Fastest Century in VHT 2025: विजय हजारे ट्रॉफी में आज बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए VHT के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा.

By: Sohail Rahman | Published: December 24, 2025 10:14:51 PM IST

Sakibul Gani Fastest Century in VHT
Sakibul Gani Fastest Century in VHT


Sakibul Gani Fastest Century in VHT: बिहार के कप्तान सकीबुल गनी ने बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ 32 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सकीबुल गनी विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ बन गए हैं. सकीबुल गनी ने रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और सिर्फ 40 गेंदों में नाबाद 128 रन बनाए.

गनी ने अपनी पारी में 10 चौके और 12 छक्के लगाए. 26 साल के गनी ने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने टूर्नामेंट के एक दूसरे मैच में कर्नाटक के खिलाफ 33 गेंदों में शतक बनाया था. सकीबुल गनी के रिकॉर्ड तोड़ शतक के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस उनके बारे में और जानना चाहते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके बारे में ऐसी जानकारी देंगे. जो आपने आजतक नहीं सुनी होगी.

कौन हैं सकीबुल गनी? (Who is Sakibul Gani?)

सकीबुल गनी का जन्म 2 सितंबर, 1999 को बिहार के मोतिहारी जिले में हुआ था. 26 साल के गनी ने अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में शुरू की. यहां गनी ने अपनी तकनीक पर कड़ी मेहनत की. गनी ने अंडर-19 टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन से लोकल सेलेक्टर्स का ध्यान खींचा. उन्होंने खुद को एक दाएं हाथ के मीडियम-फास्ट बॉलर और दाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर स्थापित किया. सकीबुल गनी ने अंडर-19 लेवल पर भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है. लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण सकीबुल गनी नेशनल लेवल पर अपना नाम बना रहे थे, लेकिन उन्हें रणजी ट्रॉफी की वजह से ज़्यादा लोकप्रियता मिली.

सकीबुल गनी का अब तक का रिकॉर्ड कैसा रहा है? (What has been Sakibul Gani’s record so far?)

सकीबुल गनी ने मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया. उन्होंने 341 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर अपने डेब्यू को यादगार बनाया. इस पारी के दौरान गनी ने 56 चौके और दो छक्के लगाए. 26 साल के ऑलराउंडर सकीबुल गनी ने अब तक 28 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2035 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट ए मैचों में गनी ने 33 मैचों में 867 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं.

