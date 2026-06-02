Sairaj Bahutule: सचिन-गांगुली के साथ खेल चुके इस दिग्गज की टीम इंडिया में एंट्री, बॉलिंग कोच की मिली बड़ी जिम्मेदारी!

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज साईराज बहुतुले को सीनियर मेंस क्रिकेट टीम का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया है. बहुतुले के पास बतौर खिलाड़ी और कोच, दोनों ही रूपों में लंबा अनुभव है. अभी हाल ही में वे IPL 2026 में पंजाब किंग्स के साथ जुड़े थे। सालों से घरेलू और फ्रैंचाइजी क्रिकेट में स्पिन गेंदबाजों को तराशने के लिए उनकी एक अलग पहचान रही है.

बहुतुले ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 8 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका सिक्का लगभग दो दशकों तक चला. उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास करियर में 6176 रन बनाए और 630 विकेट चटकाए, जो उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक बनाता है।

‘यह एक बड़ा सम्मान है’

अपनी इस नई भूमिका पर खुशी जताते हुए बहुतुले ने बीसीसीआई की आधिकारिक प्रेस रिलीज में कहा, ‘भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का स्पिन बॉलिंग कोच चुना जाना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है. एक खिलाड़ी के तौर पर देश की जर्सी पहनना हमेशा गर्व का पल था, और अब कोच के रूप में भारतीय क्रिकेट में दोबारा योगदान देने का मौका मिलना वाकई बेहद खास है. मैं खिलाड़ियों के साथ काम करने और हर फॉर्मेट में टीम को कामयाबी के शिखर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं.’

कोचिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम

क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद भी बहुतुले का मैदान से रिश्ता कभी नहीं टूटा. वे भारत के सबसे सम्मानित कोचों में से एक बनकर उभरे. उन्होंने घरेलू स्तर पर विदर्भ, केरल, गुजरात और बंगाल जैसी टीमों के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाली. इसके अलावा वे IPL में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स जैसी टीमों के स्पिन बॉलिंग कोच भी रहे.

भारत के युवा टैलेंट को निखारने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. साल 2022 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के वे बॉलिंग कोच थे, और इसके बाद 2024 के अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी वे कोचिंग स्टाफ का अहम हिस्सा रहे. इसके साथ ही, 2021 से 2024 तक उन्होंने बीसीसीआई की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी काम किया और कई मौकों पर ‘इंडिया-ए’ और सीनियर टीम के साथ बतौर स्पेशलिस्ट कोच जुड़े रहे.

मुल्लानपुर में टीम के साथ जुड़े बहुतुले

साईराज बहुतुले मुल्लानपुर पहुंच चुके हैं, जहां शनिवार, 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इकलौते टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया अपनी तैयारियों में जुटी है. मंगलवार को टीम ने अपना पहला प्रैक्टिस सेशन भी पूरा किया. बहुतुले अब टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में मुख्य कोच गौतम गंभीर, बैटिंग कोच सितांशु कोटक, असिस्टेंट कोच रायन टेन डोशेट और बॉलिंग कोच मॉर्न मॉर्केल के साथ मिलकर काम करेंगे.